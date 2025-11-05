Ούτε τον Νοέμβριο γλυτώνουμε από τον εφιάλτη των πυρκαγιών. Βοηθούντων όπως εκτιμάται και των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν σήμερα στην επαρχία Πάφου, δύο πυρκαγιές έθεσαν σε κινητοποίηση τις αρχές, πριν καν έρθει το μεσημέρι.

Οι πυρκαγιές ξέσπασαν στην ανατολική ορεινή Πάφο, με διαφορά λίγων λεπτών η μια από την άλλη. Στην πρώτη περίπτωση στην Αναρίτα κάηκε μικρή έκταση με βλάστηση, ξηρά χόρτα και δέντρα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή της Τραχυπέδουλας.

Και στις δύο περιπτώσεις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Τμήματος Δασών και των τοπικών αρχών εργάστηκαν για τον περιορισμό των πύρινων μετώπων πριν απειλήσουν κατοικημένες περιοχές ή περιουσίες.

Τα αίτια πρόκλησης τους, διερευνώνται.