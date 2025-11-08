Τη συνέχιση της εκστρατείας για τη διενέργεια δωρεάν ιατρικών εξετάσεων σε κατοίκους των συνοικισμών του Δήμου Λάρνακας την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων, η οποία συνδιοργανώνει την εκστρατεία με τον Δήμο Λάρνακας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εκστρατεία διεξάγεται σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και τις Οδοντιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και ότι οι ιατρικές εξετάσεις θα διεξάγονται στον στον. Ι.Ν. Αποστόλου Βαρνάβα στη Λάρνακα.

Υπενθυμίζεται, ακόμα, ότι προσφέρεται η δυνατότητα διενέργειας μετρήσεων για αρτηριακή πίεση, επιπέδων γλυκόζης, εξέταση σπιρομέτρησης και οδοντιατρικός έλεγχος

Σημειώνεται ότι η τελευταία δράση της εκστρατείας θα πραγματοποιηθεί στις 16 Νοεμβρίου, στον Ι.Ν. Απ. Ανδρέα στην Ορόκλινη, όπου θα υπάρχει και η δυνατότητα διενέργειας καρδιογραφήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθύνονται στο Επαρχιακό Γραφείο της ΠΕΠ, στο τηλέφωνο 24638953.

ΚΥΠΕ