Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου η περίοδος υποβολής αιτήσεων για δωρεάν παραχώρηση δενδρυλλίων από το Τμήμα Δασών σε δημόσιους φορείς και οργανωμένα σύνολα, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικής υπουργικής απόφασης.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στους κατά τόπους δασικούς σταθμούς σε έντυπο μορφή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στους κατά τόπους δασικούς σταθμούς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών (www.moa.gov.cy/forest).

Δικαιούχοι δωρεάν δενδρυλλίων είναι μόνο δημόσιοι φορείς και οργανωμένα σύνολα, όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι και Κοινότητες), το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Σχολικές Μονάδες), άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αστυνομία, Εθνική Φρουρά, Νοσοκομεία, κτλ), εκκλησιαστικές αρχές (Εκκλησίες, Εξωκλήσια, Μοναστήρια), άλλα οργανωμένα σύνολα και πρωτοβουλίες πολιτών που αποδεδειγμένα έχουν εξασφαλίσει κατάλληλη γη για δενδροφύτευση.

Με την Τροποποιητική Απόφαση (Αρ. 94.019 και 211/25), το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δωρεάν ετήσια παραχώρηση μέχρι 100.000 δενδρυλλίων, αξίας €250.000 περίπου, από τα φυτώρια του Τμήματος Δασών, εντός της φυτευτικής περιόδου (Νοέμβριος – Φεβρουάριος), σε ετήσια βάση.

Επίσης, ενέκρινε τη συμπερίληψη, στους δικαιούχους για συμμετοχή στο «Πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» και απλών πολιτών, που θα αξιοποιούν τα φυτά για ιδία χρήση εντός της περιουσίας τους. Τα φυτά, θα διατίθενται στους πολίτες κατά τη διάρκεια της «Εβδομάδας του Δέντρου» και ο συνολικός τους αριθμός δεν θα ξεπερνά τα 50.000 φυτά, από το σύνολο των 100.000 φυτών.

Τέλος, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι Δήμοι θα πρέπει να συνεργάζονται με οργανωμένα σύνολα, προκειμένου να μπορούν να αιτηθούν τη δωρεάν παραχώρηση δενδρυλλίων.

ΚΥΠΕ