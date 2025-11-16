Η Αρχή Λιμένων Κύπρου διοργάνωσε σήμερα το πρωί εκστρατεία καθαρισμού του βυθού στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου. Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή επαγγελματιών δυτών, του Δήμου Πάφου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, του Συνδέσμου Ψαράδων Πάφου, του Κέντρου Μελετών Α.Κ.Τ.Η, του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Βηρυτού στην Πάφο, της Ακαδημία Άτλαντας και πολλών εθελοντών.

Τον Δήμο Πάφου εκπροσώπησε στην δράση ο Αντιδήμαρχος, Άγγελος Ονησιφόρου, ο οποίος ως μέλος των εφέδρων βατραχανθρώπων βούτηξε και αυτός με τον ειδικό εξοπλισμό στον βυθό. Σε δηλώσεις του αμέσως μετά, ο κ. Ονησιφόρου τόνισε ότι η δημοτική αρχή συμμετείχε σήμερα στην κοινή αυτή προσπάθεια που αποδεικνύει πόσα μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε, όπως είπε.

Οι θάλασσες και οι ακτές μας αξίζουν να είναι πιο καθαρές και αυτός είναι σταθερός στόχος μας. Μέλημά μας είναι να τις προστατεύουμε ως κόρη οφθαλμού, για τους πολίτες, τους επαγγελματίες και τους χιλιάδες επισκέπτες της Πάφου, τόνισε ο Αντιδήμαρχος Πάφου, εκφράζοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συνέβαλαν με την παρουσία και τη δράση τους.

Στόχοι της εκστρατείας, τονίζεται επίσης σε ανακοίνωση της Αρχής Λιμένων, είναι η απομάκρυνση απορριμμάτων και επικίνδυνων αντικειμένων από τον βυθό του λιμανιού, η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και της τοπικής βιοποικιλότητας, η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των νέων για τη σημασία της θαλάσσιας καθαριότητας και η καταγραφή των ευρημάτων για επιστημονική αξιολόγηση της ρύπανσης.