Ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, τέλεσε σήμερα στο Νοσοκομείο Πάφου τα εγκαίνια του Τμήματος «Μητέρα και Παιδί», ένα έργο κόστους 175 εκατομμυρίων ευρώ.

Το νέο τμήμα έχει δημιουργηθεί στον τέταρτο όροφο του Νοσοκομείου Πάφου όπου λειτουργούν ο γυναικολογικός, ο μαιευτικός και ο παιδιατρικός θάλαμος, παρέχοντας υπηρεσίες προς τις μητέρες και τα παιδιά.

Ο Υπουργός Υγείας έκανε λόγο εγκαινιάζοντας το νέο τμήμα, για ένα έργο που καλύπτει ουσιαστικές ανάγκες της επαρχίας Πάφου, παρέχοντας στις οικογένειες ένα περιβάλλον ασφάλειας, φροντίδας και αξιοπρέπειας.

Η ένταξη των κλινικών αυτών σε ένα ενιαίο, σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο χώρο διασφαλίζει καλύτερο συντονισμό, ταχύτερη εξυπηρέτηση και μια συνολική εμπειρία φροντίδας, τόνισε ο αρμόδιους υπουργός.

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν εκπρόσωποι του ΟΚΥπΥ, βουλευτές Πάφου, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και οργανώσεων της επαρχίας.

Ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, τόνισε ότι η Πάφος αποκτά από σήμερα ένα τμήμα άρτια εξοπλισμένο και σύγχρονο που έρχεται να καλύψει σημαντικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Με τη λειτουργία του νέου τμήματος, οι ασθενείς θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν υψηλής ποιότητας υγειονομικές υπηρεσίες σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, είπε, ενώ τέτοια έργα προσδίδουν ουσιαστική αξία στο σύστημα υγείας και ενισχύουν τη συνεχή προσπάθεια για αναβάθμιση των υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών.