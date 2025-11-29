Την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη 20 διεθνείς φορολογικοί σύμβουλοι του δικτύου της KPMG θα βρίσκονται στην Πάφο, σε ένα συνέδριο που κύριο σκοπό έχει την ανταλλαγή ιδεών για τη χάραξη φορολογικής στρατηγικής.

Οι σύνεδροι προέρχονται από χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής και στο διήμερο που θα βρίσκονται στην πόλη, πέραν των εργασιών του συνεδρίου θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες.

Η απόφαση για τη διεξαγωγή του συνεδρίου στην Πάφο καταδεικνύει την σημασία που δίνει η KPMG στη Πάφο και στη στρατηγική απόφαση για την ενίσχυση και επέκταση των δραστηριοτήτων της στην επαρχία αυτή, ενισχύοντας σημαντικά και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Ο Κώστας Μαρκίδης υπεύθυνος συνέταιρος της KPMG Κύπρου σε θέματα διεθνούς φορολογίας σημείωσε ότι τέτοια συνέδρια είναι ιδιαίτερα σημαντικά λαμβάνοντας υπόψη το συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές ρυθμιστικό περιβάλλον.

Τόνισε επίσης ότι η Κύπρος εφαρμόζει όλες τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ως χώρα μέλος της ΕΕ και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Η διοργάνωση τέτοιας εμβέλειας συνεδρίου αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για τη χώρα μας, ανέφερε.

Όπως πληροφορούμαστε, πολλοί από τους ξένους συνέδρους ενδιαφέρθηκαν και για την πορεία της Pafos FC στην Ευρώπη, οπότε έγιναν οι ανάλογες διευθετήσεις όπως τους κύπριους οργανωτές του συνεδρίου ώστε να δοθεί ως δώρο το αναμνηστικό κασκόλ του επόμενου παιχνιδιού της ομάδας της Πάφου στην League Phase του Champions League, με την Juventus.