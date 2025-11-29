Στο πένθος βυθίστηκε η κοινότητα Λυμπιών της επαρχίας Λευκωσίας, στο άκουσμα του θανάτου της 17χρονης Αλίκης Νικολάου. Η άτυχη νεαρή έσβησε τα ξημερώματα μετά από θανατηφόρα οδική σύγκρουση στην περιοχή Κακορατζιάς.

Η 17χρονη Αλίκη ήταν ενεργό μέλος της ΕΔΟΝ και της φιλαρμονικής μπάντας της Ολυμπίας Λυμπιών. Οι λαϊκές οργανώσεις Λυμπιών με βαθύτατη θλίψη εξέφρασαν τα συλλυπητήρια τους μέσω ανάρτησης, γνωστοποιώντας ότι λόγω πένθους το προγραμματισμένο για αύριο περιφερειακό γλέντι της ΕΔΟΝ στο Πέρα Χωριό ακυρώνεται. Επίσης η η εκδήλωση αλληλεγγύης για τον Παλαιστινιακό Λαό με γκράφιτι στο γήπεδο του Άδωνη Ιδαλίου, αναβάλλεται για το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ώρες 14:00-17:00.

Το νέο θανατηφόρο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/11) στην περιοχή Κακορατζιάς. Συγκεκριμένα, γύρω στις 2.30 π.μ. το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η 17χρονη, με οδηγό 22χρονο και συνεπιβάτες 17χρονο, 17χρονη και 22χρονο, στην είσοδο του αυτοκινητοδρόμου, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα και ανατράπηκε.

Στο σημείο έσπευσαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, καθώς και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με την επέμβαση των οποίων η 17χρονη Αλίκη, που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα, απεγκλωβίστηκε από το όχημα. Πλήρωμα ασθενοφόρου τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου, δυστυχώς, η 17χρονη απεβίωσε. Οι υπόλοιποι επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και πήραν εξιτήριο.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, ο 22χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, με θετικό προκαταρκτικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, κατά την τελική εξέταση, ο 22χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικό δείγμα εκπνοής, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από τα μέλη της Αστυνομίας, για αυτόφωρο αδίκημα. Ο ίδιος υποβλήθηκε και σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, με αρνητικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews εναντίον του 22χρονου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και λίγο μετά τη 13:00 το μεσημέρι, συνελήφθη ως ύποπτος για πρόκληση θανάτου εξ αμελείας. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Δικαστηρίου, για την έκδοση διατάγματος κράτησης του.