Το μήνυμα ότι «μεγάλος στόχος είναι να κάνουμε πράξεις έργα τα οποία θα κρατήσουν, θα ενισχύσουν τη Μαρωνίτικη κοινότητα στη γη μας», έστειλε η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, κατά την επίσκεψή της στον Κορμακίτη. Η κα Καρσερά βρέθηκε το Σάββατο στο Κέντρο Συνεργασίας λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, όπου έτυχε θερμής υποδοχής, τονίζοντας πως τα έργα στήριξης της κοινότητας αποτελούν επένδυση μέχρι την ώρα της επανένωσης.

Η Πρώτη Κυρία εξέφρασε τη συγκίνησή της για την αγάπη που εισέπραξε, χαρακτηρίζοντας τον Κορμακίτη ως «οικογένειά της». «Εύχομαι να μπορέσω τα χρόνια που ο σύζυγος μου θα είναι στην προεδρία να φανώ αντάξια της εμπιστοσύνης σας και να σας δείξω με έργα ότι άξιζε που μας εμπιστευτήκατε», ανέφερε.

Η κα Καρσερά συνέδεσε την ενίσχυση της Μαρωνίτικης κοινότητας με την ευρύτερη προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού. Όπως είπε, τα έργα αυτά γίνονται με το βλέμμα στραμμένο στην ώρα της επανένωσης, «ώστε ελεύθερα όλοι οι κάτοικοι της Κύπρου, Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρωνίτες, Αρμένιοι, Λατίνοι, να μπορούν να διακινούνται, να ζουν και να τιμούν τις παραδόσεις και τη θρησκεία τους».

Αναφερόμενη στις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας, σημείωσε πως υπάρχει ένα «παράθυρο ευκαιρίας» και ευχήθηκε σύντομη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας ότι οι απαιτήσεις της Μαρωνίτικης κοινότητας βρίσκονται σε προτεραιότητα. «Γνωρίζουμε ότι δεν είναι όλα τα χωριά προσβάσιμα και ότι δύο από τα τέσσερα χωριά είναι υπό στρατιωτική κατοχή», είπε, θέτοντας ως στόχο την επιστροφή όλων των κατοίκων στα σπίτια τους σε συνθήκες ασφάλειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Πρώτη Κυρία στα έργα υποδομής και ανάπτυξης που έχουν υλοποιηθεί, με εξέχουσα τη λειτουργία του σχολείου. «Κάθε φορά που ανοίγει ένα σχολείο υπάρχει ελπίδα και ζωή», ανέφερε, καλώντας την κοινότητα να συνεχίσει την προσπάθεια για την επιστροφή νέων οικογενειών. Παράλληλα, εξήρε τη σημασία έργων όπως η αγορά λεωφορείου για τη διακίνηση των κατοίκων, ενώ ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξή της, σημειώνοντας πως «όλα αυτά τα έργα είναι εργαλεία για την επανένωση».

Κλείνοντας, η κα Καρσερά διαβεβαίωσε τους παρευρισκόμενους, ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται αθόρυβα και διακριτικά στο πλευρό τους για όποια ανάγκη προκύψει, ευχόμενη σε όλους καλά Χριστούγεννα με υγεία και οικογενειακή θαλπωρή.

ΚΥΠΕ