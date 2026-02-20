Έφυγε από τη ζωή η γηραιότερη εγκλωβισμένη στον κατεχόμενο Κορμακίτη, σε ηλικία 99 ετών.

Η Ιωάννα Κέκκου άφησε την τελευταία της πνοή χθες Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου. Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι στον Συγκαθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Κορμακίτη.

Η εκλιπούσα, μαζί με εκατοντάδες άλλους συγχωριανούς της, αποφάσισε να παραμείνει στο χωριό της εγκλωβισμένη, παρά την τουρκική εισβολή και κατοχή το 1974.

Οι εγκλωβισμένοι πλέον στον Κορμακίτη λιγοστεύουν όλο και περισσότερο, ωστόσο το κατεχόμενο χωριό καταφέρνει μέχρι σήμερα να παραμένει ζωντανό, λόγω της επανεγκατάστασης αρκετών άλλων τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι αξιοποιούν τα Σχέδια που προσφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία.