Η Πράσινη Ασπίδα, πιστή στο ετήσιο ραντεβού της εδώ και 25 χρόνια, σε συνεργασία με την Α.ΚΙ. ΔΑ (Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων), ντύνουν και πάλι στα πράσινα τη λεωφόρο Μακαρίου στη Λευκωσία, χαρίζοντας 2000 δενδρύλλια διά μέσω του δικού της φυτωρίου.

Συγκεκριμένα, συμβολική πορεία για το Δάσος, με συμμετοχή πέραν τον 300 μαθητών, θα ξεκινήσει από την Πλατεία Ελευθερίας και θα καταλήξει στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στη Λευκωσία, στην πλατεία Σπυριδάκη, όπου θα γίνει ανταλλαγή μαύρων φιγούρων από χάρτινα δεντράκια φτιαγμένα από μαθητές με 2000 αληθινά δεντράκια.

Εκεί θα γίνει και η βράβευση τριών σχολείων/παιδιών για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό συγγραφής τραγουδιού με θέμα το δάσος.

Το σύνθημά μας: «Από το Μαύρο στο Πράσινο».

Ημερομηνία: 24 Δεκεμβρίου

Ώρα: 11:30 π.μ

Εκκίνηση: Πλατεία Ελευθερίας

Εκεί, εθελοντές της Πράσινης Ασπίδας θα μοιράσουν στον κόσμο ζωντανά δεντράκια σε γλάστρες, ως μήνυμα ελπίδας και αναγέννησης. Μικρές πράσινες ανάσες που μπορούν να δοθούν ως δώρο ή να φυτευτούν, για να συνεχίσουν τον κύκλο της ζωής.

Η πορεία είναι ανοιχτή σε όλους: παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς, φίλους της φύσης.