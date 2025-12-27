Μετά από μια μακρά περίοδο αδιαφορίας και στασιμότητας, κατά την οποία το Νοσοκομείο Πάφου παρέμενε χωρίς κυλικείο, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία ασθενών, συνοδών και προσωπικού, γίνονται πλέον ουσιαστικά βήματα προς την επίλυση του ζητήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», έπειτα από τις συνεχείς παρεμβάσεις και πιέσεις για την επίλυση του προβλήματος και μετά τη νέα αστοχία του διαγωνισμού για τη διαχείριση του χώρου του κυλικείου, που παρήλθε αναξιοποίητη τον περασμένο Ιούνιο, πλέον οι διεργασίες προωθούνται εκ νέου μετά από πιέσεις των φορέων της επαρχίας.

Έστω και αργά, σε αρχίσουν να γίνονται επιτέλους ενέργειες προς τη σωστή κατεύθυνση, ανέφεραν παράγοντες. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την πορεία του θέματος, με στόχο την άμεση αποκατάσταση της εξυπηρέτησης που τόσο λείπει από ασθενείς, επισκέπτες και προσωπικό, κατέληξαν.