Το αίτημα για δημιουργία δύο νέων φραγμάτων στην επαρχία Πάφου, έρχεται ξανά και με επιτακτικό τρόπο στην καθημερινότητα, μετά την διαπίστωση ότι η πολυομβρία των τελευταίων εβδομάδων, κυρίως στην επαρχία Πάφου, είχε επί της ουσίας μηδενικό αντίκρυσμα σε εισροές στα φράγματα.

Μετά τα όσα τραγικά βίωσε η Κύπρος και ιδιαίτερα η επαρχία Πάφου το 2025 στο υδατικό, με την καταστροφή της μονάδας αφαλάτωσης της επαρχίας από πυρκαγιά, το άδειασμα του φράγματος Μαυροκόλυμπου λόγω βλάβης και την ξηρασία, το αίτημα για νέα φράγματα έθεσαν τόσο ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Πάμπος Πιττοκοπίτης, όσο και οι βουλευτές Πάφου του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ, Χρύσανθος Σαββίδης και Ηλίας Μυριάνθους.

Άπαντες τονίζουν την αναγκαιότητα κατασκευής μικρών φραγμάτων σε ποταμούς που διασχίζουν κοινότητες, προκειμένου να σταματήσουν σημαντικές ποσότητες νερού να καταλήγουν στη θάλασσα. Η σοβαρότητα της κατάστασης, επισημαίνουν, έχει αναδειχθεί με εμφαντικό τρόπο τις τελευταίες αυτές εβδομάδες, όπου ενώ η Πάφος πνίγηκε στις βροχές, τα φράγματα είναι κολλημένα σε μηδενικά σχεδόν ποσοστά, δεδομένου ότι η μεγάλη πλεοιψηφία των ποσοστήτων βροχής που έπεσε κατέληξαν στη θάλασσα ή στη γη, σε περιοχές που δεν υπάρχουν φράγματα.

Επισημαίνουν δε, ότι τα έργα αυτά μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αφού τα κράτη μέλη μπορούν να αναθεωρήσουν τα προτεινόμενα έργα τους και να τα αντικαταστήσουν με έργα υψίστης προτεραιότητας.