Μη λειτουργική και επικίνδυνη κρίθηκε η πίστα σκι Sun Valley I (Aphrodite) στο χιονοδρομικό κέντρο του Τρόοδους, μόλις 24 ώρες μετά το άνοιγμά της, λόγω εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Άγνωστα άτομα εισήλθαν με οχήματα τύπου 4×4 εντός της πίστας, προκαλώντας καταστροφές στο χιονοστρωμένο έδαφος και καθιστώντας την ακατάλληλη για χρήση από σκιέρ. Για την είσοδο των οχημάτων φέρεται να παραβιάστηκαν οι περιφράξεις που είχαν τοποθετηθεί με σκοπό την αποτροπή πρόσβασης οχημάτων στον χώρο.

Όπως αναφέρει η μετεωρολογική πλατφόρμα kitasweather, παρόμοια περιστατικά παρατηρούνται συχνά με τα πρώτα χιόνια, όταν το ύψος του χιονιού δεν λειτουργεί αποτρεπτικά για την είσοδο οχημάτων στις πίστες.

Η πίστα Sun Valley I θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας, ενώ σε λειτουργία εξακολουθούν να βρίσκονται η Family Run SV 1 (Beginners only), η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε αρχάριους, καθώς και το Sun Valley BABY Lift.

Παράλληλα, το lift της πίστας North Face παραμένει ανοικτό για το κοινό αποκλειστικά για περίπατο και θέα από ψηλά, χωρίς να χρησιμοποιείται για σκοπούς σκι για τη συγκεκριμένη πίστα.