Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν σε κατοικία στις Αρόδες, της χερσονήσου του Ακάμα, χθες βράδυ λόγω ελαττωματικού τζακιού σύμφωνα με τις έρευνες των αρμοδίων αρχών.

Η φωτιά στην κατοικία ζεύγους αλλοδαπών κατοίκων της κοινότητας, ξέσπασε λίγο μετά τις 9.00 το βράδυ και ενώ οι δύο ένοικοι ήταν εντός της οικίας. Για την κατάσβεση της φωτιάς στην διώροφη πετρόκτιστη οικία, ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς με τρία πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο δύο περίπου ώρες αργότερα.

Από τις φλόγες και τη θερμότητα εκτεταμένες ζημιές υπέστη ο πάνω όροφος και το περιεχόμενό του, καθώς επίσης και η ξύλινη στέγη της οικίας, ενώ από τον καπνό επηρεάστηκε το ισόγειο με το περιεχόμενό του.

Οι ένοικοι της οικίας, αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά και εξήλθαν πριν την εξάπλωσή της σε ανοικτό χώρο, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.

Όπως διαπιστώθηκε από τις έρευνες που ακολούθησαν, αιτία της πυρκαγιάς ήταν η ελαττωματική καπνοδόχος του τζακιού.