Ως παράδειγμα προς αποφυγή λειτούργησε για την σημερινή ηγεσία του ΣΟΔΑΠ η διαδικασία που ακολουθήθηκε πριν κάποια χρόνια για την πώληση της περιουσίας του Οργανισμού στη Λεμεσό.

Έχοντας να διαχειρισθεί μια έκταση-φιλέτο πάνω στο κύμα στην καρδιά της Κάτω Πάφου, το νυν Συμβούλιο του Οργανισμού επέμεινε μέχρι τέλους στην ενοικίαση του χώρου για 66 χρόνια, αντί στην πώληση του. Το καθορισθέν ενοίκιο που για τα πρώτα 15 χρόνια προσεγγίζει το ένα εκατομμύριο μηνιαίως και για τα υπόλοιπα το υπερβαίνει αρκετά, κρίθηκαν ως ασφαλιστική δικλείδα για την επιβίωση του ΣΟΔΑΠ στο ορατό μέλλον.

Εν αντιθέσει, έλεγαν οι κακές γλώσσες κατά την τελετή υπογραφής των συμβολαίων, με το τι ακολουθήθηκε στην περίπτωση της Λεμεσού, όπου η περιουσία πουλήθηκε χωρίς να κλείσει καμία τρύπα.

Θυμίζουμε ότι η συμφωνία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ υπογράφηκε στις εγκαταστάσεις της οινοβιομηχανίας ΣΟΔΑΠ, στην περιοχή Στρουμπιού-Πολεμίου, την περασμένη Κυριακή, για την εκμίσθωση του τεμαχίου-φιλέτου του οργανισμού στην παραλία της Κάτω Πάφου. Η συμφωνία υπογράφηκε με την εταιρεία Kanika και βάσει των συμφωνηθέντων ο ΣΟΔΑΠ θα εισπράξει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε ενοίκια για τον χρόνο εκμίσθωσης του τεμαχίου, σε μια συμφωνία που θεωρείται ιδιαίτερα επωφελής για την βιωσιμότητα του Οργανισμού.

Η συμφωνία αφορά στην εκμίσθωση της παραλιακής έκτασης της Κάτω Πάφου για περίοδο 66 χρόνων. Λήφθηκε δε πρόνοια όπως το χρονικό αυτό διάστημα ισχύσει, αν στα 33 χρόνια διαπιστωθεί ότι εκπληρώνονται οι οικονομικές υποχρεώσεις από πλευράς του ενοικιαστή. Το τεμάχιο, το οποίο βρίσκεται σε προνομιακή παραλιακή περιοχή της Κάτω Πάφου, έχει συνολική έκταση 41.160 τετραγωνικών μέτρων.

Η συμφωνία προνοεί ότι για τα πρώτα 15 χρόνια της συμφωνίας ο ΣΟΔΑΠ θα έχει ετήσιο ενοίκιο 800 χιλιάδων ευρώ συν 2,5% αύξηση ετησίως. Από τον 16ο χρόνο και μέχρι την λήξη της σύμβασης το ενοίκιο θα ανέρχεται στο 1,6 εκατομμύριο ετησίως συν 2,5% αύξηση τον χρόνο.

Επιπρόσθετα συμφωνήθηκε ότι με την υπογραφή της συμφωνίας ο ΣΟΔΑΠ θα λάβει υπό μορφή μπόνους ποσό μισού εκατομμυρίου ευρώ από την Kanika.

H συμφωνία εκμίσθωσης προνοεί ότι στο τεμάχιο η εταιρεία θα ανεγείρει ξενοδοχείο πέντε αστέρων τουλάχιστον 285 κλινών έναντι δαπάνης 53 εκατομμυρίων ευρώ.

Η σημασία της συμφωνίας προκάλεσε μαζικότατη παρουσία μετόχων του ΣΟΔΑΠ με δικαίωμα ψήφου και υπολογίζεται ότι πέραν των 220 ατόμων έλαβαν μέρος στην διαδικασία και την ψηφοφορία έγκρισης της συμφωνίας. Από τους μετόχους μόλις επτά ψήφισαν ενάντια στην εκμίσθωση του χώρου.

Μιλώντας στο philenews ο πρόεδρος της Επιτροπής και ο Διευθυντής του ΣΟΔΑΠ, Νίκος Σαββίδης και Γιάγκος Τσίβικος αντίστοιχα, έκαναν λόγο για ιστορική συμφωνία και μια οικονομική πραγματικότητα ιδιαίτερα επωφελή για τον Οργανισμό και το μέλλον του, σε αντίθεση με το τί συνέβη με την περιουσία του οργανισμού στη Λεμεσό.

Η συμφωνία υπογράφηκε από τον Πρώτο Εκτελεστικό Αξιωματούχο του Ομίλου ΚΑΝΙΚΑ, Αλέξη Χρυσοστόμου και τον Γενικό Διευθυντή του ΣΟΔΑΠ, Γιάγκο Τσίβικο. Παρόντες κατά τη διαδικασία υπογραφής ήταν ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου ΚΑΝΙΚΑ, Σπύρος Καραολής, ο Πρόεδρος της Επιτροπείας του ΣΟΔΑΠ, Νίκος Σαββίδης, καθώς και μέλη της Επιτροπείας, όπως και οι νομικοί σύμβουλοι των δύο πλευρών, Scordis, Papapetrou & Co LLC για τον Όμιλο ΚΑΝΙΚΑ και Ε. Πουλλά ΔΕΠΕ για τον ΣΟΔΑΠ.