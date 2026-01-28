Τους τελευταίους μήνες, μέσα από προσωπικές μου υποθέσεις και εμπειρίες, βρέθηκα στην ίδια θέση που βρίσκονται καθημερινά δεκάδες συμπολίτες μας, να αναζητώ πρόσβαση, ενημέρωση, κατανόηση και λύσεις μέσα σε ένα σύστημα που συχνά μοιάζει απρόσωπο και δυσκίνητο. Αυτή η εμπειρία με έκανε να αντιληφθώ ότι μια πρωτοβουλία για να είναι πάντα ανοιχτή η πόρτα του Αντιδημάρχου δεν είναι επικοινωνιακό τέχνασμα, είναι κοινωνική αναγκαιότητα.

Μιλώντας στον «Φ» ο Αντιδήμαρχος Ιεροκηπίας, Ανδρέας Σιήκκης, τονίζει ότι με την πρωτοβουλία που καθιερώνει για την «Ανοιχτή Πόρτα» στο γραφείο του, επιθυμεί να μπορεί και πρακτικά ο δημότης να μπει χωρίς φόβο, χωρίς «μέσο» και χωρίς τυπικά εμπόδια στο γραφείο στα κέντρα αποφάσεων που αφορούν άμεσα την ζωή και το πρόβλημα του. Για πολλούς συμπολίτες μας, η δυνατότητα να ακουστούν είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για να λυθεί ένα ζήτημα που τους ταλαιπωρεί για χρόνια, επισημαίνει.

Η ανοιχτή πόρτα μειώνει την απόσταση ανάμεσα στην διοίκηση και την κοινωνία, ενισχύει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και δίνει φωνή σε ανθρώπους που διαφορετικά θα έμεναν αόρατοι, αναφέρει ο κ. Σιήκκης, παρατηρώντας ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι δίπλα στον πολίτη και όχι πίσω από κλειστές πόρτες, πρωτόκολλα και αναμονές χωρίς τέλος.

Μέσα από όσα βιώνω προσωπικά αυτό το διάστημα κατανόησα ακόμα πιο βαθιά ότι η πολιτική δεν κρίνεται μόνο στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, αλλά και στην προσβασιμότητα στην ανθρώπινη επαφή και στην ειλικρινή διάθεση να ακούσεις. Η ανοιχτή πόρτα δεν λύνει όλα τα προβλήματα, ανοίγει όμως τον δρόμο για να λυθούν, καταλήγει.