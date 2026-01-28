Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας με αποτέλεσμα να παρατηρείται στην περιοχή πυκνή τροχαία κίνηση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του Πέρα Χωρίου με κατεύθυνση προς Λάρνακα, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να συγκρουστεί στα κιγκλιδώματα.

Στη σκηνή έσπευσε άμεσαν μέλη της Αστυνομίας, αλλά και ασθενοφόρο για την μεταφορά του οδηγού στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Στην περιοχή παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση.