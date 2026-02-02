Συνεχίζεται ο εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης στη Λεμεσό με νέες περιοχές να αποκτούν έξυπνους υδρομετρητές. Η εγκατάσταση των 80.000 έξυπνων υδρομετρητών έχει ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό 75%.

Μέχρι στιγμής, έχουν παραληφθεί και διασυνδεθεί με το σύστημά μας 60.000 υδρομετρητές σε διάφορες περιοχές εντός των ορίων υδροδότησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΑ Λεμεσού, το έργο συνεχίζεται δυναμικά, με στόχο την αντικατάσταση όλων των συμβατικών υδρομετρητών στις πιο κάτω περιοχές, που απεικονίζονται στον χάρτη:

Δήμος Λεμεσού: Κάψαλος, Απ. Πέτρου & Παύλου, Άγιος Γεώργιος, Απ. Ανδρέας, Τζαμί Τζενίτ, Αγία Νάπα, Ζακάκι, Τσιφλικούδια, Άγιος Σπυρίδωνας, Κοντοβάθκια, Τίμιου Σταυρού, Χαλκούτσα, Αγία Φύλα, Εκάλη, Πάνθεα, Παναγία Ευαγγελίστρια, Μέσα Γειτονιά

Δήμος Πολεμιδιών: Πάνω Πολεμίδια, Κάτω Πολεμίδια

Δήμος Αμαθούντας: Άγιος Αθανάσιος, Άγιος Λουκάς, Άγιος Στυλιανός, Γερμασόγεια, Μουτταγιάκα, Φοινικάρια

Φασούλα

Παλώδια

Μαθηκολώνη

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Next Generation EU).

Όπως αναφέρεται, με το έργο Limassol Smart Water Network – Living Lab, η πόλη αποκτά ένα σύγχρονο, “έξυπνο” δίκτυο ύδρευσης, που προσφέρει:

ακριβέστερη κατανάλωση

έγκαιρη ανίχνευση διαρροών

καλύτερη διαχείριση του νερού για όλους

Για περισσότερες πληροφορίες για το Έργο “Limassol Smart Water Network – Living Lab” επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://eoalemesos.org.cy/el/european-programmes.