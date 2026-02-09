Η Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας, προισταμένη του Γραφείου Δικαστικών Υποθέσεων του Δήμου Πάφου, Αναστασία Ρούτη Ελευθεριάδη, θα είναι η αναπληρωτής Δημοτική Γραμματέας του Δήμου Πάφου, σε αντικατάσταση του τελούντος σε αφυπηρετική άδεια Δημοτικού Γραμματέα Θέμη Φιλιππίδη και μέχρι ο Δήμος να προχωρήσει με την προκήρυξη και μόνιμη πλήρωση της θέσης όπως προνοεί η νομοθεσία.

Την απόφαση έλαβε σήμερα κατά πλειοψηφία η ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, το οποίο συνεδρίασε υπό την προεδρία του Δημαρχεύοντος, Άγγελου Ονησιφόρου, μετά την απόφαση του ΥΠΕΣ να τεθεί σε αργία ο Δήμαρχος Φαίδωνας Φαίδωνος. Την κ. Ρούτη-Ελευθεριάδη ψήφισαν 11 μέλη του Συμβουλίου, δύο ψήφισαν τον Προιστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, ενώ 10 δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν για εκ περιτροπής πλήρωση της θέσης μέχρι τον διορισμό μόνιμου Δημοτικού Γραμματέα.

Η σημερινή διαδικασία του ορισμού αναπληρωτή Δημοτικού Γραμματέα ήταν το κεντρικό αντικείμενο της σημερινής συνεδρίας, της πρώτης που πραγματοποιείται εδώ και πολλά χρόνια απόντως του κ. Φαίδωνος, αφού η αφυπηρέτηση του Δημοτικού Γραμματέα συνέπεσε με την κρίσιμη καμπή που διανύει ο Δήμος λόγω της αργίας του Δημάρχου και των όσων διερευνώνται εναντίον του.

Κοινή ήταν η θέση όλων των δημοτικών ομάδων ότι η κρίσιμη αυτή συγκυρία δεν επιτρέπει την παραμικρή καθυστέρηση και ότι ο ορισμός ενός λειτουργού με στοιχειώδεις γνώσεις λειτουργίας της δημοτικής μηχανής και των κανονισμών, είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσει η δημοτική αρχή να χειριστεί επαρκώς τις υποθέσεις της στο διάστημα αυτό.

Η κ. Ρούτη-Ελευθεριάδη θεωρείται από τα πλέον πεπειραμένα στελέχη της δημοτικής μηχανής.