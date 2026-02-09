Ως διαχειρίσιμη χαρακτηρίζει την κατάσταση με το νερό στην επαρχία Πάφου ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, τονίζοντας ωστόσο ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρησή της σε ελεγχόμενα επίπεδα είναι η υπεύθυνη στάση όλων των καταναλωτών.

Ο κ. Πιττοκοπίτης δήλωσε ότι το νερό αποτελεί ένα ιδιαίτερα πολύτιμο αγαθό, το οποίο διατίθεται σε περιορισμένες ποσότητες, γι’ αυτό και απαιτείται εγκράτεια και λελογισμένη χρήση από όλους, τόσο από τα νοικοκυριά όσο και από τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε πως πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα, σύσκεψη στα γραφεία του ΕΟΑ Πάφου με τη συμμετοχή του Επαρχιακού Μηχανικού του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του επιτελείου του. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκε η πρακτική εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Όπως προέκυψε από τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων, διαφάνηκε ότι στην πράξη δεν αναμένεται να υπάρξει οποιαδήποτε περικοπή νερού σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τόσο το παρόν διάστημα όσο και κατά τη θερινή περίοδο, στόχος που παραμένει πρωταρχικός για τον Οργανισμό, όπως είπε.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου ανέφερε ότι βασική επιδίωξη είναι ο περιορισμός της σπατάλης και της υπερκατανάλωσης, καθώς και η μείωση των απωλειών στο δίκτυο. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα διαθέσιμα δεδομένα είναι ενθαρρυντικά, καθώς η μονάδα αφαλάτωσης στα Κούκλια, μετά τον Μάρτιο, θα παρέχει 20.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως, ενώ επιπρόσθετα 12.000 κυβικά μέτρα θα προέρχονται από το διυλιστήριο στα Πότιμα.

Οι ποσότητες αυτές, όπως ανέφερε, κρίνονται ικανοποιητικές και με σωστή και ορθολογική διαχείριση, θα επιτρέψουν την κάλυψη των αναγκών «χωρίς να καταστεί αναγκαία οποιαδήποτε περικοπή στην υδροδότηση».

KYΠΕ