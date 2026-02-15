Το καρναβάλι της Πέγειας, ένα από τα δημοφιλέστερα της επαρχίας Πάφου εδώ και χρόνια, συνεχίζεται πλέον ως καρναβάλι του Δήμου Ακάμα, μετά την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Δήμος Ακάμα οργανώνει σήμερα την καθιερωμένη μεγάλη παρέλαση του Καρναβαλιού στην λεωφόρο Κόλπου των Κοραλλίων, στις 3.00μμ, όπου αναμένεται να συρρεύσουν και φέτος χιλιάδες επισκέπτες από όλα τα μέρη της Πάφου και ξένοι επισκέπτες που απολαμβάνουν τις χειμερινές τους διακοπές στην Πάφο.

Παράλληλα, χθες κορυφώθηκαν και οι τριήμερες καρναβαλίστικες εκδηλώσεις που οργανώνει το Cap St Georges Hotel & Resort στη μαγευτική παραλία του Αγίου Γεωργίου Πέγειας. Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη φαντασμαγορική καρναβαλίστικη παρέλαση στην περιοχή του Cap St Georges Hotel & Resort, γεμάτη υπέροχες στολές, χρώματα, μουσική και γιορτινή συμμετοχή για μικρούς και μεγάλους.

Εκατοντάδες καρναβαλιστές, ομάδες και σύνολα δημιούργησαν ένα φανταστικό σκηνικό, ενώ η περιοχή κατακλύστηκε από κόσμο από κάθε γωνιά της Πάφου και από ξένους εκδρομείς, για να απολαύσουν την παρέλαση και τα άλλα δρώμενα που ετοίμασαν οι οργανωτές και τα οποία θεωρούνται πλέον θεσμός.