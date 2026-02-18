Δράση για την εξοικονόμηση νερού σε κομμωτήρια και κουρεία, προωθεί πιλοτικά το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων με τη διανομή ακροφυσίων για μείωση της κατανάλωσης.

Σε ανάρτηση αναφέρεται ότι το ΤΑΥ σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, έδωσε χθες αρχή στην εκστρατεία για μείωση της κατανάλωσης νερού μέσω της δωρεάν προμήθειας και διανομής ακροφυσίων σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και οικιστικούς καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, παραδόθηκε η πρώτη παρτίδα 1.500 ακροφυσίων (1.100 εξωτερικά βρυσών και 400 ρυθμιστές ροής ντους) στον πρόεδρο του Συνδέσμου Κομμώσεων Λεμεσού – Γυναικείων & Ανδρικών, Αλέξη Νικολάου, για διανομή και εγκατάσταση τους στα κομμωτήρια και κουρεία της Λεμεσού.

Το ΤΑΥ θα συνεχίσει τη διάθεση ακροφυσίων σε οργανωμένους φορείς και επιχειρήσεις παγκύπρια.