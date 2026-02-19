Με έντονα μηνύματα αλληλεγγύης και προσφοράς τιμήθηκε η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου στο ΙΣΤ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα ξεχωριστή εκδήλωση με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και εθελοντών.

Η δράση περιλάμβανε δύο πρωτοβουλίες με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Στην πρώτη, μαθήτριες του σχολείου προχώρησαν σε κοπή των μαλλιών τους, με σκοπό την κατασκευή περουκών για παιδιά που δίνουν μάχη με τον καρκίνο, στηρίζοντας παράλληλα το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και το έργο του.

Παράλληλα, μαθητές και μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να κουρευτούν ή να χτενιστούν από επαγγελματίες κομμωτές και κομμώτριες, οι οποίοι προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους. Τα έσοδα από τη συγκεκριμένη δράση θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση οικογένειας που βρίσκεται στο εξωτερικό, όπου παιδί της οικογένειας υποβάλλεται σε θεραπεία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης και κοινωνικής ευαισθησίας, αναδεικνύοντας έμπρακτα το μήνυμα της ημέρας για στήριξη των παιδιών που νοσούν από καρκίνο και των οικογενειών τους.