Το νέο όχημα τύπου Van που θα αξιοποιείται για διάφορους σκοπούς όπως για τη σύλληψη αδέσποτων σκύλων και περισυλλογή νεκρών ζώων, την απομάκρυνση επικίνδυνων αντικειμένων από το οδόστρωμα, τους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση παρασίτων καθώς και την άμεση δράση σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων, παρέλαβε ο Δήμος Στροβόλου.

Το νέο αυτό όχημα κατασκευάστηκε αποκλειστικά για τις εργασίες της Υπηρεσίας Άμεσης Παρέμβασης του Δήμου, ενώ περιλαμβάνει ράμπα, μικρά κλουβιά, νιπτήρα και αποθηκευτικούς χώρους.

Η ανακοίνωση του Δήμου

Ο Δήμος Στροβόλου παρέλαβε σήμερα Παρασκευή 20/2/26, στο Δημοτικό Μέγαρο, το νέο όχημα τύπου Van, από την εταιρεία A.G. Autoguru Ltd, για χρήση από την Υπηρεσία Άμεσης Παρέμβασης του Δήμου.

Το νέο αυτό πρωτοποριακό όχημα, κατασκευάστηκε με προδιαγραφές ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εργασιών της Υπηρεσίας Άμεσης Παρέμβασης, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τη σύλληψη αδέσποτων σκύλων και περισυλλογή νεκρών ζώων, την απομάκρυνση επικίνδυνων αντικειμένων από το οδόστρωμα, τους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση παρασίτων (ψύλλοι, τσιμπούρια, σφήκες κ.ά.), καθώς και την άμεση δράση σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων.

Το όχημα περιλαμβάνει ράμπα, μικρά κλουβιά, νιπτήρα για χρήση από το πλήρωμά του, αποθηκευτικούς χώρους κ.ά.

Η προσθήκη του οχήματος αυτού στον στόλο του Δήμου έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση των εργασιών της Υπηρεσίας, σε κάθε σημείο του Στροβόλου.