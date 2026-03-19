Σε Βενετία έχει μετατραπεί ο Ποταμός Γερμασόγειας, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την επαρχία Λεμεσού από νωρίς το πρωί σήμερα, έχουν πλημμυρίσει την περιοχή.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δείχνουν δρόμους και χώρους στάθμευσης να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και ολόκληρες περιοχές να έχουν πνιγεί από τη συσσώρευση μεγάλου όγκου νερού.

Υπενθυμίζεται ότι σε ισχύ βρίσκεται κίτρινη προειδοποίηση για βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ενισχυμένους ανέμους μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.

Σε ανάρτησή του, ο Αντιδήμαρχος Γερμασόγειας, Χρίστος Παπαμιχαήλ, αναφέρει ότι «τα σημερινά έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα, με υψηλή ραγδαιότητα βροχόπτωσης, προκάλεσαν αυξημένες απορροές και συσσωρεύσεις νερού σε διάφορα σημεία της Γερμασόγειας, καθώς και την απότομη αύξηση της ροής στον ποταμό».

Τα συνεργεία του Δήμου, προσθέτει, ήταν από την πρώτη στιγμή επί ποδός, παρεμβαίνοντας άμεσα όπου χρειάστηκε για τη διαχείριση της κατάστασης.

«Παρά τα επιμέρους προβλήματα που προκλήθηκαν, τα οποία έχουν ήδη αντιμετωπιστεί, τα νερά αυτά είναι ιδιαίτερα ευεργετικά για τον υδροφόρο ορίζοντα και τα αποθέματα της περιοχής μας».