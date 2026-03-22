Η πρόσφατη σύσκεψη στην Πάφο με την συμμετοχή του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, που εξέτασε τα μεγάλα έργα και τους σχεδιασμούς στην επαρχία, ουσιαστικά επιβεβαίωσε τα όσα είχε προαναγγείλε από τα τέλη του 2025 ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην πανεπαρχιακή συνδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο: Ότι δηλαδή το 2026 και με συνέχεια το 2027, θα εισρεύσουν περισσότερα από 230 εκατομμύρια ευρώ στην Πάφο για να εκτελεσθούν συνολικά 75 μεγάλα και μικρότερα αναπτυξιακά έργα ή έργα υποδομής. Πρόκειται για αριθμό έργων και κονδύλια που αποτελούν ρεκόρ για την επαρχία, τονίζουν αρμόδιοι παράγοντες.

Όπως επιβεβαιώθηκε και στην σύσκεψη των τοπικών φορέων με τον Αλέξη Βαφεάδη, στην κορυφή της λίστας για μια ακόμη χρονιά βρίσκεται ο αυτοκινητόδρομος Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς, με δεδομένη θέση της Κυβέρνησης την κατασκευή του με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας και με πρόσθετη πρόσβαση μέσω της Μεσόγης.

Ψηλά στην ατζέντα, τόνισε ο αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, είναι με τον χρόνο αυτό η βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου-Πόλης, μέχρι την αποπεράτωση του νέου αυτοκινητοδρόμου, η κατασκευή του Δυτικού Παρακαμπτήριου Πάφου, καθώς και το ξεμπλοκάρισμα του νέου δρόμου προς το αεροδρόμιο με επίλυση των περιβαλλοντικών εκκρεμοτήτων που τίθενται σήμερα.

Το 2026, όπως είχε προαναγείλει στην πανεπαρχιακή ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και συγκεκριμενοποίησε στην σύσκεψη της Πάφου ο κ. Βαφεάδης, θα πρέπει να αναμένονται επίσης στην Πάφο σημαντικές και πολλές βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο της Γεροσκήπου, της Πέγειας και της περιαστικής περιοχής του Δήμου Πάφου, καθώς επίσης η προώθηση μείζονος σημασίας έργων όπως η Μαρίνα και άλλα.