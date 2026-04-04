Η πολύ σημαντική ερευνητική εργασία που πραγματοποιείται στα Πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας αναδείχθηκε μέσα από το 5ο Doctoral Colloquium της Συνόδου Πρυτάνεων Κύπρου, το οποίο φιλοξενήθηκε σήμερα στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος.

​Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Παντελής Σκλιάς, τόνισε ότι πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία της Συνόδου των Πρυτάνεων, η οποία αποδεικνύει περαιτέρω την ερευνητική πρωτογενή και πρωτοποριακή δουλειά που γίνεται στα Πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

​Η πρωτοβουλία αυτή δυναμώνει περαιτέρω την Κυπριακή Δημοκρατία ως έναν αξιόπιστο και ποιοτικό προορισμό Πανεπιστημιακών σπουδών, είπε επίσης ο Πρύτανης Σκλιάς.

​Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Σάββας Χατζηχριστοφής, ανέφερε ότι σήμερα αποδεικνύεται πως το βήμα που έγινε πριν από 37 χρόνια στην Κύπρο, να δημιουργηθούν κυπριακά Πανεπιστήμια, αποτέλεσε τη βάση όχι μόνο για να επαναπατριστούν Κύπριοι επιστήμονες από το εξωτερικό, αλλά και για να παράγει η ίδια η Κύπρος υψηλής ποιότητας διδάκτορες που στο μέλλον θα στελεχώσουν την παγκόσμια αγορά έρευνας.

​Στη σημερινή εκδήλωση της Πάφου παρέστησαν δεκάδες υποψήφιοι διδάκτορες και ακαδημαϊκοί, που εργάζονται πάνω στις σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις και αναδεικνύουν πλέον μια νέα γενιά ερευνητών στην Κύπρο.