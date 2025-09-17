Η Γιούλια Ναβάλναγια, χήρα του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, δήλωσε ότι δύο ανεξάρτητα ξένα εργαστήρια επιβεβαίωσαν πως ο σύζυγός της δηλητηριάστηκε, μετά από εξετάσεις σε βιολογικά δείγματα που είχαν μυστικά μεταφερθεί εκτός Ρωσίας το 2024.

Ο Ναβάλνι, πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 47 ετών, στις 16 Φεβρουαρίου 2024, ενώ κρατούνταν σε φυλακή περίπου 64 χιλιόμετρα βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, όπου είχε καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη υπό «ειδικό καθεστώς».

Οι σύμμαχοι του Ναβάλνι κατηγορούν επανειλημμένα το Κρεμλίνο για τη δολοφονία του, κατηγορίες που η Μόσχα απορρίπτει ως «αβάσιμες». Οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο Ναβάλνι πέθανε από συνδυασμό ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης καρδιακής αρρυθμίας που προκλήθηκε από υπέρταση.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν γνώριζε τις νέες ισχυρισμούς της Ναβάλναγια.

Η Ναβάλναγια, που ζει στο εξωτερικό, ανήρτησε βίντεο στο X, όπου ανέφερε ότι τα βιολογικά δείγματα του Ναβάλνι είχαν μεταφερθεί κρυφά στο εξωτερικό και εξετάστηκαν από δύο εργαστήρια σε διαφορετικές χώρες.

We managed to transfer Alexei’s biological materials abroad. Laboratories in two different countries conducted examinations. These laboratories, independently of each other, concluded that Alexei was poisoned. These results are of public importance and must be published. We all… pic.twitter.com/Sp8w1322gY — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) September 17, 2025

«Τα εργαστήρια αυτά κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: ο Αλεξέι σκοτώθηκε. Συγκεκριμένα, δηλητηριάστηκε», τόνισε η Ναβάλναγια, ζητώντας να δημοσιευτούν τα ευρήματα. «Τα αποτελέσματα έχουν δημόσια σημασία και όλοι αξίζουμε να γνωρίζουμε την αλήθεια».

Η χήρα του Ναβάλνι σημείωσε επίσης ότι οι κάμερες παρακολούθησης από την τελευταία ημέρα της ζωής του έχουν εξαφανιστεί, παρά το γεγονός ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης ήταν υπό συνεχόμενη παρακολούθηση κατά τη φυλάκισή του. Δεν αποκαλύφθηκε ποιο δηλητήριο εντοπίστηκε από τα εργαστήρια.

Οι σύμμαχοι του Ναβάλνι έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το κελί του μετά τον θάνατό του, που δείχνουν στενό χώρο με αίμα και εμετό στο πάτωμα, δίπλα σε τετράδιο και λεξικό Oxford. Ο στενός συνεργάτης του, Λεονίντ Βόλκοφ, έγραψε στο X ότι ο Ναβάλνι «δολοφονήθηκε με φρικτό τρόπο, με δηλητήριο».

Это камера ШИЗО, в которой умирал Алексей Навальный. На столе лежит библия, на прибитой скамейке англо-русский словарь, на полу арестанские варежки, шарф и шапка. Кровать пристегнута к стене, под ней Алексея оставили разбежавшиеся вертухаи, когда он кричал от боли и просил их… pic.twitter.com/9Ni3mEcNcJ — Георгий Албуров (@alburov) September 17, 2025

Η περιφερειακή υπηρεσία σωφρονιστικών δήλωσε ότι ο Ναβάλνι «αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά από περίπατο και σχεδόν αμέσως έχασε τις αισθήσεις του».

Το 2024, το ερευνητικό μέσο The Insider είχε αναφέρει ότι ο Ναβάλνι ενδέχεται να δηλητηριάστηκε, επικαλούμενο ιατρικά αρχεία που είχαν τροποποιηθεί για να υποστηρίξουν την επίσημη εκδοχή θανάτου από καρδιακά προβλήματα. Η αρχική έκθεση ανέφερε ότι στις 16 Φεβρουαρίου ο Ναβάλνι «παραπονέθηκε για έντονο κοιλιακό πόνο, άρχισε να κάνει εμετό, υπέστη σπασμούς και έχασε τις αισθήσεις του», γεγονός που παρέπεμπε σε δηλητηρίαση.

Το Κρεμλίνο έχει ιστορικό χρήσης δηλητηρίου κατά αντιπάλων: ο θάνατος του Αλεξάντερ Λιτβινένκο από πολώνιο στο Λονδίνο το 2006, η επίθεση με νευροτοξικό κατά του Σερζ Σκριπάλ το 2018, και η προηγούμενη προσπάθεια δηλητηρίασης του Ναβάλνι.

Το 2020, ο Ναβάλνι είχε πέσει σε κώμα από δηλητηρίαση με νευροτοξικό Novichok, για την οποία κατηγορήθηκε η FSB, και μεταφέρθηκε στη Γερμανία για θεραπεία. Ανέκαμψε και επέστρεψε στη Ρωσία τον Ιανουάριο του 2021, όπου συνελήφθη ξανά και καταδικάστηκε σε σειρά φυλακίσεων που συνολικά ξεπερνούσαν τα 30 χρόνια.

The Guardian