Μια ακόμη έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα καταγράφηκε στην Αίτνα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ευρώπης, με την έκρηξη να σημειώνεται τις νυχτερινές ώρες της Δευτέρας, 12 Μαΐου. Το ηφαίστειο, που δεσπόζει στη νότια Ιταλία, εκτόξευσε μεγάλες ποσότητες λάβας και τέφρας, προκαλώντας εντυπωσιακές εικόνες αλλά και ανησυχία στις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Catania Today, η νέα δραστηριότητα ξεκίνησε από τον νοτιοανατολικό κρατήρα και χαρακτηρίστηκε από συχνές και ισχυρές εκρήξεις. Από το σημείο εκλύθηκαν δύο μικρές ροές λάβας, οι οποίες κατευθύνονται προς τα νότια και τα ανατολικά.

🌋Italy's Mount Etna, Europe's most active volcano, dazzled observers with a fiery display pic.twitter.com/NXmXpV9CgN

Οι ειδικοί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικημένες περιοχές.

Μάλιστα, παρατηρήθηκε και ένα νέφος τέφρας, που διασκορπίστηκε προς τα ανατολικά-νοτιοανατολικά προκαλώντας και πτώση λάβας στη πόλη Zaffarana Etnea.

Από σεισμικής άποψης, ξεκινώντας από τις 10:45 μ.μ. της Δευτέρας (12/5), παρατηρήθηκε μια απότομη μείωση στο μέσο πλάτος του ηφαιστειακού δονήματος, το οποίο έφτασε σε χαμηλές τιμές γύρω στις 3:15 π.μ. της Τρίτης (13/5). Η θέση του κεντροειδούς των πηγών σεισμού βρίσκεται επί του παρόντος στην περιοχή του βορειοανατολικού κρατήρα και σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

🌋 Mount Etna shows volcanic power on full display



Nature at its most dramatic😍 pic.twitter.com/8EmTTiZ3Df