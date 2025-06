Πλαστική σφαίρα δέχθηκε φωτογράφος της New York Post που βρέθηκε στο Λος Άντζελες για να καλύψει τις ταραχές που σημειώνονται στην «πόλη των αγγέλων».

Όπως φαίνεται, μάλιστα, στο βίντεο ο αστυνομικός σημάδεψε και πυροβόλησε σε ευθεία βολή κατά του φωτογράφου, Τόμπι Κάναμ.

WATCH: The LAPD sh**ts a New York Post photographer in the head with a rubber bullet during the anti-ICE riots Sunday night.



Toby Canham: “F*ck, f*ck, I just got shot in the head!”



Canham was admitted to the hospital for whiplash and neck pain and left with a giant bruise on… pic.twitter.com/rQwHMXa45Q