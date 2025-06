Πανικός επικρατεί στην ελληνική κοινότητα της Συρίας, μετά την τρομοκρατική επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στη Δαμασκό την Κυριακή.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για 22 νεκρούς, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες από τα πυρά του ενόπλου και την έκρηξη της βόμβας που ακολούθησε.

«Ζητάμε βοήθεια από την Ελλάδα, φοβόμαστε»



Για το συμβάν στην εκκλησία του Αγίου Ηλία, στη συνοικία Ντουέλα της Δαμασκού μίλησε στο MEGA ο πρώην πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Δαμασκού, Χαμπίμπ Σαλούμα.

There are concerns that HTS security forces may be interfering with the crime scene.

They encircled St. Elias Church shortly after the attack.

We urgently need international investigators on the ground — with the support of Greece and Cyprus — to ensure transparency and justice. pic.twitter.com/H1lN7Y8sZO