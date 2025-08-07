Αποζημίωση για τα χρόνια που πέρασε στη φυλακή θα λάβει η Kathleen Folbigg, η γυναίκα που είχε κάποτε χαρακτηριστεί ως «η χειρότερη μητέρα της Αυστραλίας». Η Folbigg πέρασε 20 χρόνια στη φυλακή για τον θάνατο των τεσσάρων παιδιών της αλλά αθωώθηκε με τη βοήθεια της γενετικής και ζήτησε αποζημίωση.

Η Kathleen Folbigg καταδικάστηκε για τον θάνατο των τεσσάρων παιδιών 2003, αλλά αφέθηκε ελεύθερη το 2023, μετά από δικαστική επανεξέταση της υπόθεσής της, η οποία διαπίστωσε ότι τα μωρά μπορεί να πέθαναν από γενετική πάθηση. Νομικοί εμπειρογνώμονες είχαν εκτιμήσει ότι η 58χρονη θα μπορούσε να λάβει μία από τις υψηλότερες αποζημιώσεις στην ιστορία της Αυστραλίας, πιθανώς άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το BBC, η δικηγόρος της Folbigg δήλωσε πως έλαβε προσφορά αποζημίωσης 1.116.598 ευρώ για τα 20 χρόνια άδικης φυλάκισής της, χαρακτηρίζοντας το ποσό «άδικο» και «παράλογο».

«Το ποσό που προσφέρεται είναι ηθική προσβολή – εντελώς ανεπαρκές και ηθικά αδικαιολόγητο. Το σύστημα απέτυχε για άλλη μια φορά στην Kathleen Folbigg», δήλωσε η δικηγόρος Rhanee Rego.

Σε δήλωσή του, ο γενικός εισαγγελέας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Michael Daley, ανέφερε ότι η απόφαση βασίστηκε σε «εξονυχιστική και εκτενή» εξέταση της αίτησης αποζημίωσης της Folbigg. «Κατόπιν αιτήματος της κυρίας Folbigg, ο γενικός εισαγγελέας και η κυβέρνηση συμφώνησαν να μην δημοσιοποιήσουν τις λεπτομέρειες της απόφασης», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τα τέσσερα μικρά παιδιά της Kathleen Folbigg -ο Κέιλεμπ, ο Πάτρικ, η Σάρα και η Λάουρα- πέθαναν ξαφνικά μεταξύ 1989 και 1999, σε ηλικία μεταξύ 19 ημερών και 18 μηνών.

Οι εισαγγελείς στη δίκη της ισχυρίστηκαν ότι τα είχε πνίξει, βασιζόμενοι σε περιστασιακά στοιχεία – μεταξύ των οποίων τα ημερολόγια της Kathleen Folbigg για να την παρουσιάσουν ως μια ασταθή μητέρα, επιρρεπή σε εξάρσεις οργής.

Το 2003 καταδικάστηκε σε 40 χρόνια φυλάκισης για τους φόνους της Σάρα, του Πάτρικ και της Λάουρα, καθώς και για τον ανθρωποκτονία του Κέιλεμπ, ποινή που αργότερα μειώθηκε σε 30 χρόνια μετά από έφεση.

Η Kathleen Folbigg υποστήριζε εξαρχής πως ήταν αθώα και το 2023, μια ιστορική έρευνα για την υπόθεσή της κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά της θα μπορούσαν να έχουν πεθάνει από φυσικά αίτια λόγω εξαιρετικά σπάνιων γενετικών μεταλλάξεων.

Η δικηγόρος Rhanee Rego δήλωσε ότι η αποζημίωση που προσφέρθηκε στην Kathleen δεν ανταποκρίνεται στα δεινά που υπέστη. «Όταν η Lindy Chamberlain αθωώθηκε το 1994, έλαβε 1,7 εκατομμύρια δολάρια για τα τρία χρόνια που πέρασε στη φυλακή», είπε, αναφερόμενη σε μια άλλη μητέρα που καταδικάστηκε άδικα για φόνο μετά την απαγωγή της μικρής κόρης της από ένα κάμπινγκ στην ενδοχώρα από ένα ντίνγκο.