Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία –όπως και η προκάτοχός της υπό τον Τζο Μπάιντεν– δεν αναγνωρίζει την «παράνομη», όπως τη χαρακτηρίζει, επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της Βενεζουέλας το 2024, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι διπλασίασε την επικήρυξη του Βενεζουελάνου ηγέτη.

Το ποσό που προσφέρει η Ουάσινγκτον για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη «σύλληψη» του σοσιαλιστή προέδρου ανέρχεται πλέον στα 50 εκατομμύρια δολάρια. Ο Μαδούρο καταζητείται από την αμερικανική Δικαιοσύνη, η οποία τον κατηγορεί για εμπλοκή σε δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών.

«Σήμερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνουν ιστορική αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα οδηγούσε στη σύλληψη» του Νικολάς Μαδούρο, ανέφερε μέσω X η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι. Η προηγούμενη αμοιβή, που είχε υποσχεθεί η προηγούμενη κυβέρνηση, ήταν 25 εκατομμύρια δολάρια.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση στην οποία επανέλαβε ότι ο Μαδούρο έχει κατηγορηθεί από τα αμερικανικά δικαστικά συστήματα από το 2020, για την ηγεσία μιας εγκληματικής οργάνωσης γνωστής ως του «Cártel de los Soles» (Καρτέλ των Ήλιων), η οποία φέρεται να εισήγαγε λαθραία τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας (2017-2021), η κυβέρνηση Τραμπ είχε ασκήσει δίωξη σε βάρος του κ. Μαδούρο και συνεργατών του για «ναρκωτρομοκρατία» και προσέφερε αμοιβή για τη σύλληψή τους. Οι κατηγορίες αυτές διαψεύστηκαν με οργή από τον σοσιαλιστή πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Πάντα σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, το καρτέλ αυτό έλκει το όνομά του από «το έμβλημα του ήλιου στις στολές υψηλόβαθμων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας» και η οργάνωση «βοηθά την Tren de Aragua να επιτύχει τον σκοπό της να χρησιμοποιήσει την παράνομη ροή ναρκωτικών ως όπλο εναντίον των ΗΠΑ».

Δεν παρουσιάζεται καμιά απόδειξη από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών για τους ισχυρισμούς αυτούς.

Η σχέση ανάμεσα στο Καράκας και στην Ουάσιγκτον παραμένει εξαιρετικά τεταμένη εδώ και χρόνια. Τα δυο κράτη δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις από το 2019, όταν οι ΗΠΑ και πολλοί σύμμαχοί τους αμφισβήτησαν την επανεκλογή του Μαδούρο. Η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις και εμπάργκο στο πετρέλαιο της χώρας.

protothema.gr