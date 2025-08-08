Ένα εντυπωσιακό βίντεο με άλμα από βράχο ύψους 31 μέτρων κόβει την ανάσα στα social media. Πρωταγωνιστής είναι 34χρονος επαγγελματίας αθλητής καταδύσεων, ο οποίος εκτέλεσε με απόλυτη ακρίβειαμια κατάδυση μέσα σε στενό φαράγγι, εντυπωσιάζοντας όσους παρακολουθούσαν από κοντά.

Με αυτοπεποίθηση και τεχνική αρτιότητα, ο αθλητής πήδηξε από μεγάλο ύψος και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο νερό, προκαλώντας το θαυμασμό του κοινού.

Το βίντεο έχει ήδη ξεπεράσει τις 506.000 θετικές αντιδράσεις στο Facebook, συγκεντρώνοντας σχόλια για την τόλμη και την τεχνική του.

protothema.gr