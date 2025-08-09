Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να ετοιμάσει σχέδια στρατιωτικής δράσης εναντίον λατινοαμερικανικών καρτέλ ναρκωτικών που έχουν χαρακτηριστεί από την Ουάσιγκτον ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η New York Times ανέφερε ότι η εντολή δημιουργεί νομικό πλαίσιο για την πραγματοποίηση χερσαίων και θαλάσσιων στρατιωτικών επιχειρήσεων σε έδαφος ξένων χωρών, ενώ η Wall Street Journal σημείωσε ότι, μέχρι στιγμής, ο Τραμπ έχει ζητήσει από το υπουργείο Άμυνας να του παρουσιάσει «επιλογές». Οι προτάσεις περιλαμβάνουν ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων με υποστήριξη υπηρεσιών πληροφοριών, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των χωρών όπου δρουν οι συμμορίες.

Η αμερικανική προεδρία δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τις πληροφορίες, αλλά εκπρόσωπός της δήλωσε ότι «απόλυτη προτεραιότητα» του προέδρου είναι η προστασία της εθνικής επικράτειας, υπογραμμίζοντας τον πρόσφατο χαρακτηρισμό ξένων καρτέλ ως τρομοκρατικών οργανώσεων.

Από τον Φεβρουάριο, οι ΗΠΑ έχουν συμπεριλάβει στη λίστα αυτή το βενεζουελάνικο Tren de Aragua, το μεξικανικό καρτέλ Σιναλόα και άλλες έξι εγκληματικές οργανώσεις. Τον Ιούλιο, προστέθηκε το «Cártel de los Soles», το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, δρα στη Βενεζουέλα υπό την ηγεσία του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Η αμερικανική κυβέρνηση διπλασίασε στα 50 εκατ. δολάρια την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του, ενώ ο Μαδούρο απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες.

Τον Μάρτιο, ο Τραμπ είχε δηλώσει στο Κογκρέσο ότι θα εξαπολύσει «πόλεμο» κατά των μεξικανικών καρτέλ, τα οποία χαρακτήρισε «σοβαρή απειλή» για την εθνική ασφάλεια. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι ο χαρακτηρισμός τους ως τρομοκρατικών οργανώσεων επιτρέπει την αξιοποίηση πλήρους φάσματος αμερικανικής ισχύος για την εξουδετέρωσή τους.

Αντιδρώντας στα δημοσιεύματα, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει «εισβολή» αμερικανικών στρατευμάτων, υπογραμμίζοντας πως η συνεργασία με τις ΗΠΑ συνεχίζεται, αλλά «καμία συμφωνία» δεν προβλέπει τέτοια ενέργεια.

protothema.gr