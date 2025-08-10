Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στο Τελ Αβίβ, απαιτώντας τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Οι συμμετέχοντες κρατούσαν πλακάτ και φωτογραφίες των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς, καλώντας την κυβέρνηση να προχωρήσει σε συμφωνία για την απελευθέρωσή τους. Σύμφωνα με το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων, παραμένουν 49 όμηροι, εκ των οποίων 27 εκτιμάται ότι είναι νεκροί.

Το Φόρουμ υποστήριξε ότι η συνέχιση της κατοχής της Γάζας ισοδυναμεί με εγκατάλειψη των ομήρων και αγνοεί την επιθυμία της πλειοψηφίας των πολιτών για διπλωματική λύση. Σε ανακοίνωσή του, κατηγόρησε το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ότι «ξεκινά πορεία απερισκεψίας στις πλάτες των ομήρων, των στρατιωτών και της ισραηλινής κοινωνίας».

«Νομίζω ότι είναι θανατική καταδίκη για όλους τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται εκεί», δήλωσε ο ξενοδόχος Ντάνι Μπουκόφσκι, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη την απόφαση να προχωρήσουν οι ισραηλινές δυνάμεις σε εισβολή στην πόλη της Γάζας.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαμηνύει ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει πριν τον αφοπλισμό της Χαμάς. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η πλειονότητα των Ισραηλινών επιθυμεί άμεση συμφωνία που θα εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων. Η πλήρης κατάληψη της Γάζας θα ανέτρεπε την απόφαση του 2005 για αποχώρηση των εποίκων και των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ, παρότι διατηρήθηκε τότε ο έλεγχος των συνόρων, του εναέριου χώρου και βασικών υπηρεσιών.

cnn.gr