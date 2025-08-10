Συναγερμό έχουν σημάνει οι υγειονομικές αρχές της Ιταλίας μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων και την εμφάνιση πολλών κρουσμάτων αλλαντίασης σε Καλαβρία και Σαρδηνία.

Στην Καλαβρία, το επίκεντρο της κρίσης εντοπίζεται στο Ντιαμάντε, τουριστική κωμόπολη στις ακτές της Τυρρηνικής Θάλασσας, όπου δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 12 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κοζέντσα, δύο εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση. Στη Σαρδηνία, μία 38χρονη γυναίκα κατέληξε μετά την κατανάλωση σάλτσας γουακαμόλε σε πανηγύρι στο Μονσεράτο, κοντά στο Κάλιαρι.

Υγειονομική κινητοποίηση

Το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας ενεργοποίησε το δίκτυο της Στρατηγικής Εθνικής Αποθήκης Αντιδότων και Φαρμάκων για την άμεση χορήγηση αντιτοξινών στους ασθενείς, με την επικεφαλής του τμήματος πρόληψης Μαρία Ροζάρια Καμπιτιέλο να υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο της συνεργασίας όλων των φορέων.

Έρευνα και συλλήψεις

Η Εισαγγελία της Πάολα διεξάγει ποινική έρευνα για τις δηλητηριάσεις στην Καλαβρία, εξετάζοντας τόσο την προέλευση των μολυσμένων τροφίμων όσο και την ταχύτητα ιατρικής αντίδρασης. Έχουν συλληφθεί ο πλανόδιος πωλητής που φέρεται να διέθεσε σάντουιτς με λουκάνικο και μπρόκολο, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι δύο εταιρειών που προμήθευσαν τις πρώτες ύλες, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια. Ελέγχονται και γιατροί για τον χειρισμό των πρώτων περιστατικών.

Οι έρευνες έδειξαν ότι το φορτηγό-καντίνα του πωλητή παρέμενε εκτεθειμένο στον ήλιο, πιθανώς δημιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης της τοξίνης. Το όχημα έχει κατασχεθεί και γίνονται εργαστηριακοί έλεγχοι.

Καθυστέρηση στη διάγνωση

Ειδική έρευνα διεξάγεται για την ιδιωτική κλινική στο Μπελβεντέρε Μαρίτιμο, την οποία επισκέφθηκαν τα δύο θύματα της Καλαβρίας χωρίς να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία. Η καθυστερημένη αναγνώριση των συμπτωμάτων της αλλαντίασης φαίνεται να συνέβαλε στον θάνατό τους.

Τι είναι η αλλαντίαση

Η αλλαντίαση είναι σπάνια αλλά σοβαρή παραλυτική νόσος που προκαλείται από την αλλαντική τοξίνη του βακτηριδίου Clostridium botulinum. Στην τροφιμογενή μορφή της, η τοξίνη αναπτύσσεται σε ακατάλληλα συντηρημένα τρόφιμα, συχνά σε αεροστεγείς συσκευασίες, και καταστρέφεται μόνο με επαρκές βράσιμο. Τα πρώτα συμπτώματα περιλαμβάνουν αδυναμία, ίλιγγο, θολή όραση, δυσκολία στην ομιλία και στην κατάποση, ενώ η παράλυση των αναπνευστικών μυών μπορεί να αποβεί θανατηφόρα.

Η διάγνωση βασίζεται στον εντοπισμό της τοξίνης ή του βακτηριδίου σε βιολογικά δείγματα και ύποπτα τρόφιμα. Η θεραπεία γίνεται με αντιτοξίνη και, σε σοβαρές περιπτώσεις, με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

