Ένα εντυπωσιακό και άκρως επικίνδυνο περιστατικό υπερβολικής ταχύτητας σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο A2, κοντά στην πόλη Μπούργκ, στο γερμανικό κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ. Οδηγός Porsche καταγράφηκε από ραντάρ να κινείται με 321 χλμ./ώρα, σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου όπου το όριο ήταν μόλις 120 χλμ./ώρα.

Το περιστατικό συνέβη στα τέλη Μαΐου 2025, αλλά έγινε γνωστό μετά την ανάλυση των μετρήσεων από τις Αρχές. Την καταγραφή έκανε ένα ημι-σταθερό ραντάρ, εντοπίζοντας μια Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid να κινείται με 201 χλμ./ώρα πάνω από το όριο.

Ο οδηγός αναμένεται να πληρώσει πρόστιμο 900 ευρώ, να χάσει την άδεια οδήγησης για τρεις μήνες και να λάβει δύο βαθμούς στο σύστημα ποινών. Επιπλέον, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις, καθώς η πράξη μπορεί να θεωρηθεί παράνομος αγώνας ταχύτητας. Ο δράστης μπορεί να αντιμετωπίσει ποινές που περιλαμβάνουν ως και 15 μήνες αφαίρεσης άδειας και χρηματικό πρόστιμο έως δύο μηνιαίους μισθούς.

Όσο για την Panamera, το συγκεκριμένο μοντέλο είναι plug-in hybrid, με ισχύ 782 ίππων και τελική ταχύτητα έως 335 χλμ./ώρα. Παραλίγο δηλαδή να «έβλεπε» την τελική της Porsche ο οδηγός! Πάντως η αστυνομία ανάφερε ότι το όριο σε εκείνο σημείο είχε μειωθεί στα 120 χλμ./ώρα λόγω φθοράς σε πολλά σημεία του οδοστρώματος.

Newsauto,gr