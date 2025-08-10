Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ ταρακούνησε το βράδυ της Κυριακής 10 Αυγούστου την επαρχία Μπαλίκεσιρ, στη βορειοδυτική Τουρκία, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στην περιοχή Σίνδργι. Από τον σεισμό έχει καταρρεύσει τουλάχιστον ένα κτίριο στην Μπαλίκεσιρ, χωρίς να υπάρχουν ακόμη αναφορές για εγκλωβισμούς ή τραυματίες.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε στις 19:53 (ώρα Ελλάδας/Τουρκίας), έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε ολόκληρη την περιοχή του Μαρμαρά και του Αιγαίου, φτάνοντας μέχρι την Κωνσταντινούπολη και τις ακτές του ανατολικού και βορείου Αιγαίου. Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα, ενώ υπήρξαν ακόμη τρεις αισθητοί σεισμοί μεγέθους 4,6, 4,1 και 4 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με το Σεισμολογικό Παρατηρητήριο Καντιλί της Κωνσταντινούπολης, η δόνηση είχε μέγεθος 6,0 και εστιακό βάθος περίπου 7,7 χιλιομέτρων, γεγονός που εξηγεί την ένταση με την οποία έγινε αισθητή. Η AFAD τοποθετεί το εστιακό βάθος στα 10 χλμ.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά, ανακοίνωσε πως έχουν ξεκινήσει εκτεταμένοι έλεγχοι σε όλες τις πληγείσες περιοχές. «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αρνητική εικόνα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν συνεπειών.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες και βίντεο από κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους, φοβούμενοι μετασεισμούς, ενώ η σεισμική δόνηση έγινε αντιληπτή και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Ο σεισμολόγος Ευθύμης Λέκκας μίλησε στο protothema.gr για τον σεισμό, λέγοντας πως «έγινε αισθητός στη Χίο και στη Μυτιλήνη λόγω της απόστασης, ωστόσο δεν επηρεάζει τον ελληνικό χώρο. Πρόκειται για χώρο γνωστής σεισμικότητας, αλλά όχι σε ρήγματα που μπορεί να επηρεάσουν την Ελλάδα».

