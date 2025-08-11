Ένας άνδρας 81 ετών έχασε τη ζωή του και 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά τον σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κυριακή την επαρχία Μπαλίκεσιρ, στη δυτική Τουρκία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια δήλωσε ότι ο ηλικιωμένος απεβίωσε λίγη ώρα αφότου διασώθηκε από τα συντρίμμια τριώροφου κτιρίου στην πόλη Ζέντερ, το οποίο κατοικούνταν από έξι άτομα. «Δόξα τω Θεώ, κανένας από τους 29 τραυματίες δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση», πρόσθεσε.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE ve tüm ilgili kurumlarımız sahada görevinin başında. Devletimiz tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanında.



Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.… pic.twitter.com/Ov4sRD0BLs August 10, 2025

Στην ίδια περιοχή, κατέρρευσαν συνολικά 16 κτίρια —τέσσερις κατοικίες και δώδεκα εγκαταλελειμμένα— χωρίς να αναφερθούν άλλα θύματα.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 19:53 και έγινε αισθητός σε όλη την περιοχή του Μαρμαρά, φτάνοντας μέχρι την Κωνσταντινούπολη και τις ακτές του ανατολικού και βορείου Αιγαίου. Δεν καταγράφηκαν ζημιές στα ελληνικά νησιά. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Ακολούθησαν τουλάχιστον 20 μετασεισμοί, με τον ισχυρότερο να φτάνει τα 5 Ρίχτερ.

Enkazdan 1 kişi çıkarıldı; Ekol TV olay yerinde



Sındırgı'da yıkılan binada 2 kişi kurtarıldı, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.



İşte bir vatandaşımızın enkazdan çıkarılma anı.#deprem pic.twitter.com/DXSJ93jKoL — Ekol TV (@ekoltvv) August 10, 2025

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες από κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους και από επιχειρήσεις διάσωσης σε κτίρια που είχαν καταρρεύσει. Σε πλάνα του NTV, διασώστες ακούγονται να φωνάζουν «Με ακούει κανείς;» προτού αφουγκραστούν για επιζώντες.

Σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών AFAD, στην περιοχή αναπτύχθηκαν 319 διασώστες, ενώ το κέντρο άμεσης βοήθειας δέχθηκε 24 κλήσεις για ζημιές.

Η νοτιοδυτική Τουρκία είχε πληγεί τον Ιούνιο από σεισμό 5,8 βαθμών, που προκάλεσε έναν θάνατο και 69 τραυματισμούς, ενώ η χώρα εξακολουθεί να αναρρώνει από τον καταστροφικό σεισμό του Φεβρουαρίου 2023, ο οποίος προκάλεσε πάνω από 53.000 θανάτους και εκτεταμένες ζημιές στην Αντάκια.

📍Geçmiş Olsun Balıkesir!

📍Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan, Bursa, Çanakkale başta olmak üzere Marmara Bölgesi ve civar şehirlerimizde hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletiyorum.

📍İlk belirlemelerde… pic.twitter.com/6TWMBi4jy6 — Selçuk Türkoğlu (@YS_Turkoglu) August 10, 2025

protothema.gr