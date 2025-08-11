Τους 237 έχουν φτάσει οι μετασεισμοί στην Τουρκία μετά την ισχυρή δόνηση των 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε την Κυριακή στην περιοχή Σιντιργκί του Μπαλικεσίρ. Τουλάχιστον 10 κτήρια έχουν καταρρεύσει εγκλωβίζοντας αρκετούς ενοίκους τους, ενώ η επικοινωνία δεν είναι δυνατή σε ορισμένες περιοχές.

Αρκετοί μετασεισμοί είναι άνω των 3 – 4 Ρίχτερ. Οι προσπάθειες διάσωσης όσων έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια είναι σε εξέλιξη, ενώ αγνοούνται δύο άνθρωποι που βρίσκονταν σε ένα τριώροφο την ώρα του σεισμού.

Ο δήμαρχος του Σιντιργκί, Σερκάν Σακ, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό HaberTürk ότι δεν έχουν εντοπιστεί δύο από τους έξι ανθρώπους που βρίσκονταν σε τριώροφο κτήριο που κατέρρευσε. Οι τέσσερις έχουν ήδη απεγκλωβιστεί.

Τουρκία: Έρευνες στα γύρω χωριά για εγκλωβισμένους

Οι έρευνες για εγκλωβισμένους συνεχίζονται τόσο στην πόλη Σιντιργκί όσο και στα γύρω χωριά. Την Κυριακή ανασύρθηκε νεκρός ένας άνδρας 81 ετών, ο οποίος εξέπνευσε λίγη ώρα μετά τον απεγκλωβισμό του από τα ερείπια στην Σιντιργκί. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής από τον ισχυρό σεισμό.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια δήλωσε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για δύο ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι στα ερείπια κτηρίου βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι «κανένας από τους 29 τραυματίες δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση».

Σύμφωνα με τη Διαχείριση Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος περίπου 11 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες. Μετά τη δόνηση των 6,1 Ρίχτερ, κτίρια κατέρρευσαν σε πολλά σημεία.

Δεκάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ οι κάτοικοι διανυκτέρευσαν σε αυτοκίνητα και πλατείες. Ο σεισμός έγινε αισθητός στη χώρα μας, σε νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αλλά και στην Αλεξανδρούπολη. Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, εμφανίστηκε καθησυχαστικός μιλώντας στο in για την ενδεχόμενη επίδραση στα ελληνικά ρήγματα.

«Δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας και δεν επηρεάζει τα ελληνικά ρήγματα με οποιονδήποτε τρόπο. Δεδομένου ότι υπάρχουν πόλεις κοντά στο σημείο γέννησης του σεισμού αναμένεται να δούμε τι ζημιές θα έχει προκαλέσει», πρόσθεσε.

