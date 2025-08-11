Σε μια συγκλονιστική σκηνή που εκτυλίχθηκε σε δικαστήριο των ΗΠΑ, η Ρετζίνα Τζόνσον, σύζυγος του 78χρονου Τσακ Τζόνσον που έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο πέρυσι, αγκάλιασε τον κατηγορούμενο που τον σκότωσε.

Ο Τζόζεφ Τίλμαν, ο οποίος καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση για το δυστύχημα και την εγκατάλειψη του θύματος, βρισκόταν υπό την επήρεια αζώτου οξειδίου (γνωστό ως «αέριο γέλιου») τη στιγμή του τροχαίου. Το θύμα οδηγούσε το ηλεκτρικό του ποδήλατο όταν παρασύρθηκε θανάσιμα.

Η κίνηση της χήρας προκάλεσε έντονη συγκίνηση, ακόμη και στον δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου της κομητείας Τσερόκι, Τόνι Μπέικερ, ο οποίος δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι έχω δει ποτέ τη σύζυγο ενός θύματος να αγκαλιάζει τον κατηγορούμενο που σκότωσε κάποιον».

Σύμφωνα με το ABC 7 Chicago και το WSB-TV της Ατλάντα, η σκηνή αυτή αποτέλεσε το πιο συγκινητικό σημείο της δίκης, με τον δικαστή και τους παρευρισκόμενους να παρακολουθούν συγκλονισμένοι.

«Λυπάμαι τόσο πολύ»

Η χήρα αγκάλιασε τον Τίλμαν, ο οποίος ομολόγησε την ενοχή του για τις κατηγορίες και έβαλε το χέρι της γύρω από το λαιμό του, όπως δείχνουν πλάνα που μοιράστηκε ο σταθμός της Ατλάντα. Το ζευγάρι αγκάλιασε για αρκετά δευτερόλεπτα, με τον Τίλμαν να έχει κοκκινίσει και να δακρύζει όταν απομακρύνθηκαν ο ένας από τον άλλον. Σύμφωνα με το WSB-TV, η Ρετζίνα ψιθύρισε στον Τίλμαν ότι τον συγχωρεί. Σε απάντηση, εκείνος ψιθύρισε και αυτός, ζητώντας συγγνώμη επανειλημμένα: «Λυπάμαι τόσο πολύ. Λυπάμαι τόσο πολύ».

Ο Τίλμαν ζήτησε επίσης συγγνώμη σε μια συγκινητική δήλωση κατά τη διάρκεια της καταδίκης. «Προσεύχομαι να ακούσετε την καρδιά μου όταν λέω ότι λυπάμαι ειλικρινά και από καρδιάς», είπε με τρεμάμενη φωνή, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό της Ατλάντα.



«Χρειαζόταν μια αγκαλιά από τη μαμά του»

Η Ρετζίνα είπε ότι τον αγκάλιασε επειδή «ο Θεός της είπε ότι χρειαζόταν μια αγκαλιά από τη μαμά του», σύμφωνα με το WSB-TV. «Ο Τζόι δεν ξέρει ακόμα πόσο πολύ τον αγαπά ο Θεός», είπε στο κανάλι. «Ο Τζόι χρειάζεται να θεραπευτεί από τα πράγματα του παρελθόντος, όπως όλοι μας. Και αυτό είναι η καρδιά και η προσευχή μας», συμπλήρωσε.

protothema.gr