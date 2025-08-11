Η πτήση IZ076 της Arkia από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ προσγειώθηκε με ασφάλεια το απόγευμα της Δευτέρας, έπειτα από μηχανική βλάβη που προκάλεσε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης από την Υπηρεσία Αεροδρομίων του Ισραήλ.

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνόδευσε το αεροσκάφος μέχρι την ολοκλήρωση της προσγείωσης.

Δείτε φωτογραφία από τους κύκλους που έκανε πάνω από το Μπεν Γκουριόν το αεροσκάφος:

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, το αεροπλάνο, το οποίο μετέφερε 161 επιβάτες, πραγματοποίησε τρεις ανεπιτυχείς προσπάθειες προσγείωσης πριν καταφέρει να προσγειωθεί με ασφάλεια. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Δείτε βίντεο από την προσγείωση του αεροσκάφους στο Μπεν Γκουριόν

Arkia plane landing at Ben-Gurion after reported gear malfunction. Video not mine. pic.twitter.com/ZmQIE2Cmk1 August 11, 2025

protothema.gr