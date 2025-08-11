Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, δεκάδες τραυματίστηκαν και δύο αγνοούνται έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τη Δευτέρα στο χαλυβουργείο U.S. Steel Clairton Coke Works στην περιοχή του Πίτσμπουργκ, στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ.

Η έκρηξη είχε σοβαρές συνέπειες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την τοπική κοινότητα. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις εντοπισμού των αγνοουμένων.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιβεβαίωσαν τον θάνατο, ενώ συνεχίζουν τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης.

Η περιοχή γύρω από το εργοστάσιο έχει αποκλειστεί και το κοινό καλείται να αποφεύγει την προσέγγιση, καθώς η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Δεκάδες τραυματίες από την έκρηξη

Ο γερουσιαστής της Πενσυλβάνια, John Fetterman, ο οποίος βρέθηκε επιτόπου, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεκάδες εργαζόμενοι έχουν τραυματιστεί και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρχές και τη διοίκηση της U.S. Steel.

Παράλληλα, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και του υπουργείου Υγείας παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ειδικά την ποιότητα του αέρα στην περιοχή, μετά την έκρηξη.

Παρόλο που οι μετρήσεις δεν έχουν καταγράψει επίπεδα ρύπανσης πάνω από τα ομοσπονδιακά πρότυπα, οι κάτοικοι που διαμένουν σε ακτίνα ενός μιλίου από το εργοστάσιο πήραν οδηγίες να παραμείνουν στα σπίτια τους, να κλείσουν τα παράθυρα και να ρυθμίσουν τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού σε λειτουργία ανακύκλωσης του αέρα, ως προληπτικό μέτρο.

Στα νοσοκομεία της περιοχής νοσηλεύονται τουλάχιστον εννέα άτομα, σύμφωνα με αναφορές από το Mercy Hospital του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ και το Allegheny Health Network. Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών ποικίλλει, ενώ η αιτία της έκρηξης παραμένει προς το παρόν άγνωστη και διερευνάται.

Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια, Josh Shapiro, σε δήλωσή του τόνισε ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και ενημέρωσε πως η πολιτειακή κυβέρνηση βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και να προσευχηθούν για την κοινότητα του Clairton.

Σοκ στην Πενσυλβάνια

Ο δήμαρχος του Clairton, Richard Lattanzi, χαρακτήρισε την ημέρα της έκρηξης «θλιβερή» για την πόλη και για τους εργαζόμενους στο χαλυβουργείο, σύμφωνα με όσα αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο NBC. Υπογράμμισε την τραγική αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν οι χαλυβουργοί, οι οποίοι πηγαίνουν στη δουλειά τους με στόχο να στηρίξουν τις οικογένειές τους, χωρίς να γνωρίζουν αν θα επιστρέψουν σώοι στα σπίτια τους.

Η U.S. Steel δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής επίσημα το περιστατικό. Από την πλευρά του, ο διευθυντής της United Steelworkers District 10, Μπέρνι Χολ, ανακοίνωσε ότι ειδικοί σε θέματα υγείας και ασφάλειας έχουν ήδη σπεύσει στο σημείο της έκρηξης. Η οργάνωση αναμένει να συνεργαστεί με τις αρχές προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας και να διασφαλιστεί η υποστήριξη των εργαζομένων που επλήγησαν.

