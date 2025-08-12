Τουλάχιστον δύο εργαζόμενοι σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίστηκαν, μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής κοκ της US Steel, στην περιοχή Clairton Coke Works, περίπου 25 χιλιόμετρα από το Πίτσμπεργκ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας της κομητείας Αλεγκένι.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εσωτερικό τμήμα της μονάδας, όπου βρίσκονται οι μπαταρίες εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης. Ομάδες διάσωσης εντόπισαν αρχικά έναν νεκρό εργαζόμενο, ενώ μετά από εκτεταμένες έρευνες βρέθηκε το πτώμα και του δεύτερου. Ένας τρίτος εργαζόμενος, που είχε κηρυχθεί αγνοούμενος, διασώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ άλλοι εννέα τραυματίες νοσηλεύονται με τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας.

«Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της US Steel, Ντέιβιντ Μπέριτ, εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των εργαζομένων είναι απόλυτη προτεραιότητα.

Το εργοστάσιο, το μεγαλύτερο στις ΗΠΑ για την παραγωγή κοκ – προϊόντος-κλειδί στη μεταλλουργία και την παραγωγή χάλυβα – απασχολεί περίπου 1.300 εργαζόμενους και πλέον ανήκει στη Nippon Steel. Το κοκ παράγεται από άνθρακα και καίγεται σχεδόν χωρίς να παράγει καπνό, καθιστώντας το κρίσιμο για τη λειτουργία υψικαμίνων.

