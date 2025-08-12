Πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς το ιδιωτικό γιοτ Da Vinci, μήκους 28 μέτρων, ανοιχτά της Ίμπιζα, στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να βυθιστεί, ανακοίνωσε το ισπανικό Λιμενικό. Και οι επτά επιβαίνοντες – τέσσερις επιβάτες, ο καπετάνιος και δύο μέλη πληρώματος – απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους.
Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα περίπου 12 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πούντα Γκαβίνα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Diario de Ibiza, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 10:30 το πρωί στο μηχανοστάσιο, πιθανόν από άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια. Το πλήρωμα προσπάθησε να την κατασβέσει με δικά του μέσα, χωρίς επιτυχία.
Ένα φέριμποτ που είχε αναχωρήσει από το λιμάνι της Σαβίνα στις 11:15 εκτράπηκε από την πορεία του για να προσεγγίσει το φλεγόμενο σκάφος, μέχρι να φθάσουν οι δυνάμεις του Λιμενικού και να περισυλλέξουν τους επιβαίνοντες.
Κατά την προσπάθεια ρυμούλκησης, η φωτιά στο μηχανοστάσιο εντάθηκε, καθιστώντας αδύνατη τη διάσωση του σκάφους. Το Da Vinci βυθίστηκε στις 18:20.