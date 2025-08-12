Πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς το ιδιωτικό γιοτ Da Vinci, μήκους 28 μέτρων, ανοιχτά της Ίμπιζα, στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να βυθιστεί, ανακοίνωσε το ισπανικό Λιμενικό. Και οι επτά επιβαίνοντες – τέσσερις επιβάτες, ο καπετάνιος και δύο μέλη πληρώματος – απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα περίπου 12 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πούντα Γκαβίνα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Diario de Ibiza, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 10:30 το πρωί στο μηχανοστάσιο, πιθανόν από άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια. Το πλήρωμα προσπάθησε να την κατασβέσει με δικά του μέσα, χωρίς επιτυχία.

Incendio a bordo de embarcación Da Vinci a 7,3 millas al SW de Punta Gavina (Formentera). CCS Palma moviliza Guardamar Concepción Arenal y Salvamar Naos, que traslada también bomberos. Los 7 tripulantes han sido evacuados por la Naos a tierra en buen estado. El incendio no ha… pic.twitter.com/co0uHoi4gn August 11, 2025

Ένα φέριμποτ που είχε αναχωρήσει από το λιμάνι της Σαβίνα στις 11:15 εκτράπηκε από την πορεία του για να προσεγγίσει το φλεγόμενο σκάφος, μέχρι να φθάσουν οι δυνάμεις του Λιμενικού και να περισυλλέξουν τους επιβαίνοντες.

Κατά την προσπάθεια ρυμούλκησης, η φωτιά στο μηχανοστάσιο εντάθηκε, καθιστώντας αδύνατη τη διάσωση του σκάφους. Το Da Vinci βυθίστηκε στις 18:20.

protothema.gr