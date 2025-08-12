Η Αίγυπτος εργάζεται από κοινού με το Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη εκεχειρίας διάρκειας 60 ημερών στη Γάζα, στο πλαίσιο νέας συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, δήλωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Κάιρο, ο Αμπντελάτι ανέφερε ότι οι τρεις χώρες «εργάζονται ενεργά και σε πλήρη συνεργασία» για να επανέλθουν στην αρχική πρόταση που περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, απελευθέρωση ορισμένων ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων, καθώς και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας στη Γάζα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι διεξάγονται επαφές με τη Χαμάς και το Ισραήλ, στη βάση πρόσφατου αμερικανικού σχεδίου. Σύμφωνα με παλαιστινιακή πηγή, οι μεσολαβητές διαμορφώνουν νέα πρόταση που θα προβλέπει την απελευθέρωση, σε μία και μοναδική φάση, όλων των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023 με την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και συνεχίζεται έκτοτε, προκαλώντας εκτεταμένες απώλειες και καταστροφές στον παλαιστινιακό θύλακα.

protothema.gr