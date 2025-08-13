Υπόθεση που έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στη Νέα Ζηλανδία εκδικάζεται αυτές τις ημέρες, με κατηγορούμενο έναν κτηνοτρόφο γαλακτοπαραγωγής. Ο άνδρας κατηγορείται ότι βίαζε τη σύζυγό του και την ανήλικη θετή του κόρη επί περίπου δύο δεκαετίες, ενώ αντιμετωπίζει και βαρύτατες κατηγορίες για σεξουαλικές πράξεις με αγελάδες και μοσχάρια.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να αποκάλυψε στη σύζυγό του ότι είχε σεξουαλικές επαφές με αγελάδες και μάλιστα την ανάγκασε να παρακολουθήσει, ενώ την υποχρέωσε να βλέπει και μοσχάρια να εκτελούν σεξουαλικές πράξεις πάνω του.

Ο άνδρας, που δικάζεται στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Whangārei, αντιμετωπίζει συνολικά 38 κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, ανάμεσά τους 15 για βιασμό, μία για κτηνοβασία με αγελάδες και μία για άσεμνες πράξεις με μοσχάρια.

«Με βίαζε σχεδόν κάθε βράδυ»

Η θετή του κόρη κατέθεσε ότι η κακοποίηση ξεκίνησε όταν ήταν μικρότερη των 10 ετών και συνεχίστηκε σχεδόν κάθε βράδυ για τα επόμενα δέκα χρόνια. Η ίδια υπολογίζει ότι υπήρξαν σχεδόν 300 περιστατικά βιασμού. Σύμφωνα με την εισαγγελέα Geraldine Kelly, το κορίτσι ένιωσε ανακούφιση όταν ο θετός της πατέρας έκανε βασεκτομή, καθώς μέχρι τότε φοβόταν ότι θα μείνει έγκυος πριν καν συμπληρώσει τα 12 της χρόνια.

Η εισαγγελέας ανέφερε επίσης ότι το θύμα δεν μίλησε νωρίτερα εξαιτίας της αγάπης της για τον θετό της πατέρα, αλλά και της «σύγχυσης» για τις σωματικές της αντιδράσεις στην κακοποίηση.

Ακραίες αντιλήψεις για τον βιασμό

Σύμφωνα με την Daily Mail στο δικαστήριο ακούστηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε «καθημερινή απαίτηση» για σεξ, κάτι που οδήγησε και στην κακοποίηση της συζύγου του. Ο ίδιος φέρεται να πιστεύει ότι ο βιασμός δεν υπάρχει, υποστηρίζοντας ότι «όλες οι γυναίκες στο τέλος υποκύπτουν και το απολαμβάνουν» και λέγοντας στη σύζυγό του ότι «το όχι σημαίνει ναι».

Η εισαγγελέας είπε στους ενόρκους ότι ο κατηγορούμενος όχι μόνο παραδέχθηκε στη σύζυγό του ότι είχε σεξουαλικές επαφές με αγελάδες, αλλά και της έδειξε πώς το έκανε. Κατά τη διάρκεια της περιόδου γέννας, φέρεται να ανάγκαζε μοσχάρια να του κάνουν στοματικό σεξ, παρουσία της συζύγου του, και στη συνέχεια – τουλάχιστον 20 φορές – την υποχρέωνε να συνευρεθεί μαζί του.

Η υπεράσπιση

Ο συνήγορος του κτηνοτρόφου, Matthew Ridgley, χαρακτήρισε τις κατηγορίες για κτηνοβασία «ανοησίες» και είπε στους ενόρκους ότι είναι δική τους απόφαση αν όσα περιγράφονται μπορούν να θεωρηθούν άσεμνα. Παραδέχθηκε ότι ο πελάτης του είχε σεξουαλικές επαφές με τη θετή του κόρη, αλλά ισχυρίστηκε ότι αυτές έγιναν με τη συναίνεσή της και μετά τα 16 της χρόνια. Το ίδιο υποστήριξε και για τις σεξουαλικές σχέσεις με τη σύζυγο.

