Πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Βόλγκογκραντ της Ρωσίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Αντρέι Μποτσάροφ.
Όπως ανέφερε μέσω Telegram, συντρίμμια από drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν την πυρκαγιά, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα από πυροσβέστες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.
Η εταιρεία Lukoil, ιδιοκτήτρια του διυλιστηρίου, δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τη νύχτα 44 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων εννέα πάνω από την περιφέρεια Βόλγκογκραντ.