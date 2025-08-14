Πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Βόλγκογκραντ της Ρωσίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Αντρέι Μποτσάροφ.

Όπως ανέφερε μέσω Telegram, συντρίμμια από drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν την πυρκαγιά, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα από πυροσβέστες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

In Volgograd, drones have attacked the Lukoil-Volgogradneftepererabotka oil refinery



Explosions and fires occurred during the raid, and an oil spill was also reported at the facility.



A large fire at the Lukoil plant is still ongoing, according to satellite fire monitoring… pic.twitter.com/a0sox4ZjBl August 14, 2025

Η εταιρεία Lukoil, ιδιοκτήτρια του διυλιστηρίου, δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τη νύχτα 44 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων εννέα πάνω από την περιφέρεια Βόλγκογκραντ.

