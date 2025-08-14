Στα όσα περιμένει από τη συνομιλία που θα έχει μαζί με τον Ρώσο ομόλογό του, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του από το Οβάλ Γραφείο ο Ντόναλντ Τραμπ, μια ημέρα πριν από τη συνάντησή τους στην Αλάσκα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ερωτήθηκε για τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και αν είναι διατεθειμένος να προσφέρει στον Ρώσο πρόεδρο πρόσβαση σε σπάνια ορυκτά ως κίνητρο για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Θα δούμε τι θα συμβεί, έχουμε μια σημαντική συνάντηση», είπε και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό για τη Ρωσία και θα είναι πολύ σημαντικό για εμάς, καθώς θα σώσουμε πολλές ζωές».

Όσο για το πώς θα εξελιχθεί η συνάντηση, ο Τραμπ ήταν με τον τρόπο του σαφής: «Αν είναι κακή συνάντηση, θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Αν είναι καλή θα έχουμε ειρήνη στο πολύ κοντινό μέλλον».

Για τη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο είπε ότι «θα είναι καλή, αλλά η πιο σημαντική συνάντηση θα είναι η δεύτερη συνάντηση που θα έχουμε».

Εξήγησε ότι «θα έχουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν, τον πρόεδρο Ζελένσκι, εμένα και ίσως θα φέρουμε και μερικούς από τους Ευρωπαίους ηγέτες, ίσως όχι».

Σχετικά με τη δεύτερη συνάντηση πρότεινε ξανά την Αλάσκα, λέγοντας ότι θα ήθελε να πραγματοποιηθεί «πολύ γρήγορα».

Σε άλλο ερώτημα για το αν ο Ρώσος πρόεδρος έρχεται στην Αλάσκα για τις συνομιλίες έχοντας το πάνω χέρι, ο Τραμπ απάντησε ότι «αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα είχε καταλάβει όλη την Ουκρανία, είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ.

«Αν δεν ήμουν πρόεδρος, κατά τη γνώμη μου, θα προτιμούσε να καταλάβει όλη την Ουκρανία, αλλά είμαι πρόεδρος και δεν θα τα βάλει μαζί μου».

Αφορμή για τις δηλώσεις ήταν η 90η επέτειο από την ψήφιση του νόμου για την κοινωνική ασφάλιση (Social Security Act), αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος πολλές φορές ξεκινά από την εσωτερική επικαιρότητα για να αναφερθεί σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα, κυρίως τα εξωτερικά.

